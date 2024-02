Ugreen Nexode Pro 160W – Un chargeur rapide et ultra compact qui devient vite indispensable

Le Ugreen Nexode Pro 160W est un chargeur compact multiprise qui délivre une puissance de 160W. Est-ce une bonne solution pour remplacer tous vos chargeurs de smartphones ?

Aujourd’hui, quasiment plus aucun smartphone est livré avec un chargeur. Le prix ne change rien. Les appareils premium au-dessus de 1000€ sont également vendus sans bloc charge. Nous avons reçu à la rédaction une solution qui règle tous les problèmes.

Nexode Pro 160W – Un chargeur avec une grande compatibilité

Le chargeur Ugreen Nexode Pro 160W est un chargeur rapide multiprise. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser la charge unitaire ne dépasse pas 140W. La charge totale monte jusqu’à 160W. C’est déjà énorme.

Avec une telle puissance, il est possible de recharger un ordinateur MacBook Pro 16 à 50% en 27 minutes. Ce chargeur rapide ne se limite pas aux appareils Apple. Il est compatible avec l’iPhone, l’iPad, les MacBook, les PC, les smartphones Android et même la console Switch. Il prend en charge les protocoles PD/QC/SCP/AFC/PPS et la charge hyper rapide Samsung 2.0 de 45W.

Les appareils Android réagissent différemment selon la technologie employée par les constructeurs. Les smartphones Honor, Samsung ou Pixel se chargent rapidement. Le résultat avec les Vivo, OnePlus et Oppo sont plus aléatoires.

A titre d’exemple, le Vivo X80 Pro récupère 50% de batterie après 1 heure de charge. Compatible avec la recharge 80W, il récupère normalement 100% de batterie en 36 minutes. Le Honor Magic V2 passe de 0% à 40% en 30 minutes.

Un seul chargeur pour 4 appareils

Le Nexode Pro 160W possède 4 prises qui permettent de charger plusieurs appareils en même temps. C’est idéal si vous êtes en déplacement. Cela évite de transporter un chargeur pour votre ordinateur et un autre pour votre smartphone. Il est à peine plus gros et plus lourd qu’un chargeur de PC portable classique.

La première prise USB-C délivre une charge maximum de 140W, la deuxième de 100W, la troisième de 30W. La prise USB-A atteint une charge maximum de 22,5W. Cette puissance diminuera si vous rechargez plusieurs appareils en même temps.

Il existe différents scénarios. Lorsque 4 appareils sont branchés, les deux premiers ports USB-C délivrent une puissance de 65W chacun. Les deux autres prises se limitent à 15W. Si vous n’utilisez que les deux connecteurs du haut. Le premier USB-C passe en recharge 100W et le deuxième à 60W.

Ugreen Nexode Pro 160W – La sécurité avant tout

On peut se poser la question de la sécurité lorsqu’on recharge plusieurs appareils en même temps sur un seul bloc. Ugreen a pensé à tout. Le Nexode Pro intègre un système qui permet une dissipation de la chaleur efficace. Il analyse la température et ajuste la puissance délivrée pour éviter la surchauffe.

Il cumule 11 niveaux de protection contre : les surtensions, les surintensités, les surchauffes, les courts-circuits, anti-interférences, etc. son boitier est même anti-incendie.

A noter que le Nexode Pro 160W est livré sans câble USB-C. Pensez à vous munir d’un câble performant.

Les Nexode Pro 160W est une excellente solution pour palier à la disparition du chargeur dans la boite des smartphones. Il est puissant, compact, polyvalent et sécurisé. Il devient rapidement un compagnon indispensable.

Le chargeur Nexode Pro 160W est vendu 119,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

