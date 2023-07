Jeu concours – 1 My Passport SSD Western Digital à gagner

Les jeux d’été continuent sur IDBOOX. Tentez de gagner un disque dur externe My Passport SSD.

En partenariat avec Western Digital nous mettons en jeu ce très beau cadeau du 19 au 23 juillet.

A propos de My Passport SSD

Sauvegardez, protégez et accédez à votre précieux contenu à l’aide du disque My Passport™ SSD qui offre des vitesses de lecture et d’écriture plus élevées pouvant atteindre respectivement 1050 Mo/s2 et 1000 Mo/s2 grâce à la technologie NVMe.



Votre univers numérique est très précieux. Il protège vos données grâce au chiffrement matériel AES 256 bits activé par mot de passe et à une sauvegarde simple.

Transportez vos données en toute confiance. Le disque My Passport™ SSD est en métal, il résiste aux chocs et aux vibrations. Résiste à des chutes de 1,98 mètres de haut. Cliquez ici pour voir le produit

Participez à notre jeu !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Et découvrez notre chaine Youbube ici. Utilisez #ETEIDBOOX

JEU Western Digital Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.

Comment participer

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 My Passport SSD Western Digital 500 GO à gagner valeur 95€ couleur au choix du partenaire

– Le concours est ouvert du 19 juillet au 23 juillet 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau jeu concours !

Prochain jeu-concours le 24 juillet !