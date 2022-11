Jeu-Concours Noël – 3 Jabra Elite 5 à gagner !

IDBOOX débute ses jeux-concours de la fin d’année avec un merveilleux partenaire, Jabra !



Jabra c’est le spécialiste de l’audio ! Tentez de gagner les derniers écouteurs sans fil de la marque les Jabra Elite 5 !

Du 16 novembre au 16 au 27 novembre inclus, 3 paires de Jabra Elite 5 sont à gagner !

Jabra Elite 5 ce qu’il faut savoir

Les Elite 5 conservent le même design que ses prédécesseurs. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ils reprennent une forme bouton assez ramassée. Jabra a analysé 62 000 formes d’oreilles pour trouver la forme la plus confortable. Le boitier petit et plat, il se glisse facilement dans une poche de pantalon (26mm x 38.9mm x 64.1mm).



Les écouteurs Jabra Elite 5 sont compatibles Android et iOS. La connexion au smartphone se fait en quelques secondes. Activez le Bluetooth de votre appareil et sortez les écouteurs de leur boitier. Une fenêtre de connexion va apparaître pour les reconnaître.



Parmi ses principaux points forts on citera leur confort d’utilisation, les commandes via des boutons et son égaliseur personnalisable. On décerne également une mention spéciale à son ANC efficace. Lire notre test complet ici ou Découvrez ici ou ici

Participez à notre jeu-Concours Jabra

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU JABRA

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 3 paires d’écouteurs Jabra Elite 5 à gagner valeur unitaire 169.99€ couleur au choix du partenaire.

– Le concours est ouvert du 16 au 27 novembre 2022 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 29 novembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !