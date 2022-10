Jabra Elite 5 Test – Des écouteurs sans fil riches avec un ANC performant

Jabra a dévoilé début septembre ses nouveaux écouteurs sans fil Jabra Elite 5. Découvrez ce qu’ils valent dans notre test.

Jabra étend sa gamme d’écouteurs sans fil avec les Jabra Elite 5. Ils viennent combler un vide entre les Elite 3 et les Elite 7 Pro. Ces intra-auriculaires, vendus 169,99€ sont-ils une bonne affaire ? La réponse se trouve dans notre test.

Jabra Elite 5 – Design et ergonomie

Les Elite 5 conservent le même design que ses prédécesseurs. Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ils reprennent une forme bouton assez ramassée. Jabra à analyser 62 000 formes d’oreilles pour trouver la forme la plus confortable.

Tout en rondeurs, ils se logent dans le creux de l’oreille sans pénétrer profondément dans le conduit auditif. Avec seulement 5g sur la balance, ils se révèlent très agréables à porter. On ne ressent aucune gêne même après plusieurs heures d’utilisation.

Les écouteurs se maintiennent bien dans les oreilles. Vous ne les perdrez pas quand vous courrez après votre bus mais ils ne sont pas vraiment adaptés pour les longues séances de sport pleines de sueur.

Contrairement à la gamme Active (voir notre test des Jabra Elite 7 Active), ils ne sont pas recouverts de silicone. Les Jabra Elite 5 sont certifiés IP55 et résistent uniquement à l’eau et à la poussière.

Un dernier mot sur le boitier. Petit et plat, il se glisse facilement dans une poche de pantalon (26mm x 38.9mm x 64.1mm).

Une connexion en un claquement de doigt

Les écouteurs Jabra Elite 5 sont compatibles Android et iOS. La connexion au smartphone se fait en quelques secondes. Activez le Bluetooth de votre appareil et sortez les écouteurs de leur boitier. Une fenêtre de connexion va apparaître pour les reconnaître.

Si l’appairage se montre capricieux, ce qui n’a pas été notre cas, appuyez pendant 3 secondes sur chaque écouteur.

L’application Jabra Sound+, vous donnera accès à de nombreuses options supplémentaires qui font la différence. Jabra ne se moque pas de vous.

En plus d’un panneau de visualisation de la batterie, elle contient des préréglages musicaux ainsi qu’un égaliseur personnalisable. La configuration de ce dernier peut même être sauvegardée.

Si vous souhaitez vous détendre ou masquer le bruit autour de vous sans écouter de musique, l’appli contient un ensemble de bruits et de sons relaxants comme une cascade ou les vagues de l’océan. Il y en a une douzaine et c’est très apaisant.

L’appli donne également accès au paramétrage des gestes.

Une panoplie complète de gestes

Contrairement à la majorité des écouteurs sans fil, les Jabra Elite 5 ne sont pas équipés d’une zone tactile. Ils se pilotent en appuyant sur un bouton placé sous le logo Jabra. Ce système est beaucoup plus efficace et performant. Les écouteurs sont très réactifs et réagissent à la moindre pression. La zone où il faut appuyer est bien délimitée et on ne tâtonne pas pour la trouver.

Ces deux boutons donnent accès à une large panoplie de gestes. Ils sont différents à droite et à gauche. Un appui à gauche enclenche l’ANC ou la fonction Hear Throught pour entendre les bruits autour de vous.

De l’autre côté, un appui lance ou met en pause une musique. Deux pressions lancent Alexa, Google Assistant ou Siri et deux clics à droite vous font passer à la chanson suivante. Parmi les autres commandes importantes, vous pouvez aussi contrôler le volume sonore en maintenant la pression sur les écouteurs. La majeure partie des commandes y compris celles pour les appels est modifiable.

La qualité audio

Le Jabra Elite 5 intègrent des haut-parleurs de 6mm qui leur offrent un son puissant. Les Elite 5 sont plus sur une gamme de médium avec un son équilibré. Ils flattent tout de suite les oreilles avec des basses présentes qui ne submergent pas tout sur leur passage.

Les instruments et les voix auraient pu se détacher un peu plus mais on peut jouer avec l’égaliseur pour accentuer les nuances. Il permet d’adapter le rendu sonore à son goût avec plus ou moins de basses et d’aigus. C’est un vrai plus.

Concernant les appels, les Elite 5 embarquent 6 micros externes et internes pour obtenir une voix plus claire et réduire les soufflements.

Parmi les fonctions appréciables liés aux appels, les écouteurs sont compatibles avec la technologie Bluetooth multipoint. Cela veut dire qu’ils peuvent être connectés à deux appareils en même temps. Vous pouvez passer d’un appareil à l’autre sans problème.

Cela devient vite indispensable si avez l’habitude d’écouter de la musique sur votre ordinateur et que vous recevez un appel en même temps sur votre smartphone. Vous pouvez décrocher en basculant sur les écouteurs.

La réduction de bruit active

Les Jabra Elite 5 intègre un ANC mais avant de les utiliser n’oubliez pas de choisir les embouts en silicone qui correspondent le mieux à vos oreilles. La boite contient trois tailles différentes et ces embouts participent pour une grande part à l’atténuation du bruit.

Un conseil, enlevez-les délicatement car ils sont bien emboités sur les écouteurs. Mis à part cela, Jabra a développé un ANC vraiment efficace. Il filtre efficacement les bruits des voitures et même des bus. Vous entendrez un vague brouhaha dans la rue et si vous mettez de la musique vous serez quasiment dans une bulle.

Les bruits les plus aigus réussissent encore à percer mais les écouteurs réussissent à atténuer le bruit des touches d’un clavier par exemple ce qui n’est pas toujours le cas pour des écouteurs beaucoup plus chers.

L’autonomie

Les écouteurs Jabra Elite 5 offrent une très bonne autonomie. Ils tiennent pendant 7 heures en utilisation continue avec l’ANC activé. Sans la réduction de bruit active, les écouteurs montent jusqu’à 9 heures. L’autonomie est prolongée jusqu’à 28 heures avec l’étui de recharge et 36 heures sans ANC.

Vous pouvez grapiller quelques heures en utilisant un seul écouteur. Ils fonctionnent individuellement. Le son passe en mono mais cela permet d’en recharger un pendant qu’on écoute de la musique avec l’autre.

Si vous avez réussi à épuiser la batterie, vous n’aurez pas longtemps à attendre avant de contenter à nouveau vos oreilles. 10 minutes de recharge confèrent aux Elite 5 une heure d’écoute. Ils récupèrent 100% de batterie en 180 minutes. il faut également préciser que le boitier est compatible avec la recharge sans fil Qi.

Ce qu’on en pense

Avec les Elite 5, Jabra confirme son savoir-faire. Le constructeur comble un vide dans sa gamme avec des écouteurs sans fil performants, faciles d’accès et avec un prix grand public.

Parmi ses principaux points forts on citera leur confort d’utilisation, les commandes via des boutons et son égaliseur personnalisable. On décerne également une mention spéciale à son ANC efficace.

Les Jabra Elite 5 rentrent sans problème dans notre top des meilleurs écouteurs sans fil. Ils sont vendus 169,99€ en beige et en noir.

