Philips Hue illumine Noël avec de nouvelles ampoules et luminaires

Quelques semaines avant les fêtes de fin d’année, Philips Hue et Wiz présentaient leurs dernières ampoules et luminaires connectés.

Plusieurs d’entre eux nous ont fait briller les yeux et on vous a préparé une sélection de nos produits préférés. C’est en plus une très bonne idée de cadeau pour Noël.

Philips Hue – Des ampoules qui deviennent des objets de déco

10 ans après la commercialisation des premières ampoules, l’offre Philips Hue s’enrichit de lampes et d’ampoules connectés qui deviennent de vrais objets de design. On pense notamment aux splendides ampoules Philips Hue Lightguide.

Avec leur design contemporain, on n’a absolument pas envie de les cacher. Elles deviennent de vrais objets de décoration. Elles sont vendues à partir de 84,99€.

Si vous êtes plutôt ambiance vintage vous pouvez opter pour les ampoules à filament qui offrent une ambiance chaleureuse et tamisée avec des milliers de nuances de blanc. Il y en a à tous les prix mais la forme standard démarre à 19€. Suivez ce lien ou ce lien pour les découvrir.

On reste dans le design avec les lampes Philips Hue Signe. Très discrètes, elles s’intègrent dans n’importe quel intérieur. Ce modèle de lampe existe en format à poser sur une table de chevet par exemple ou en lampadaire. Elles sont vendues à partie 199€. Suivez ce lien ou ce lien pour les découvrir.

Des luminaires en connexion avec les jeux vidéo

Cette nouveauté intéressera les joueurs. Philips Hue étend sa gamme de luminaires aux jeux vidéo sur PC avec les Philips Lightstrip Hue Play Gradient. Ce bandeau lumineux se place derrière un moniteur pour créer des scénarios de lumière avec l’appli Hue Sync. Ce bandeau existe en deux tailles 24/27 pouces et 32/34 pouces. Suivez ce lien ou ce lien pour la version 32/34″. Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour le modèle 24/24″.

Un kit de démarrage avec un pont Hue Bridge est vendu à partir de 199,99€.

Pour aller plus loin dans l’immersion, le constructeur à noué un partenariat avec le constructeur d’accessoires Corsair. Grâce à Corsair iCue, vous pouvez synchroniser les lumières avec les périphériques de jeux Corsair en RGB comme des souris ou des claviers.

Des ampoules et de la musique

2021 signait la naissance du partenariat avec Spotify pour écouter de la musique autrement. Philips Hue élargit le champ des possibles en 2022 avec la synchronisation de la lumière et de la musique ouverte aux possesseurs d’appareils Samsung Galaxy.

En utilisant la fonction synchronisation musicale de l’application SmartThings vos lumières danseront au rythme de la musique.

Wiz fait le plein de nouveautés

Impossible de terminer cette sélection de Noël sans parler des lampes connectées Wiz. IDBOOX suit cette compagnie depuis longtemps. Elle fait maintenant partie du Groupe Philips Hue. Elle dévoilait de nombreux appareils connectés mais aussi une nouvelle application mobile plus riche mais aussi plus simple à manipuler. Sa particularité est de concevoir des ampoules contrôlables à la voix via le WiFi.

On décerne aussi une mention spéciale à la nouvelle lampe Wiz Mobile Dual Zone avec deux éclairages différenciés. Cette dernière est disponible à partir de 89,99€.

Une première dans le domaine des luminaires connectés

Wiz peut également s’enorgueillir d’une première mondiale avec la fonction SpaceSens. Elle contrôle automatiquement la lumière en détectant les vibrations créées par les déplacements au sein d’une pièce directement via le signal Wi-Fi, et ce, sans avoir recours à des capteurs de mouvement. Les lumières s’éteignent automatiquement dès qu’on sort d’une pièce.

Pour profiter de ce système il suffit d’installer au moins deux ampoules ou luminaires avec l’appli Wiz V2. Avec cette nouvelle option magique, on apprécie encore plus ses ampoules super simple à connecter. Suivez ce lien pour découvrir les produits Wiz.