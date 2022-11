Kobo Clara 2E – Que vaut cette liseuse pour lire des livres et livres audio ? Test et vidéo

On a testé la Kobo Clara 2E ! Rakuten-Kobo propose la Kobo Clara 2E, une nouvelle liseuse milieu de gamme qui remplace la légendaire Kobo Clara HD sortie en 2018.

Que vaut la liseuse de livres numériques Kobo Clara 2E, quelles sont les nouveautés, est -elle intéressante ? Pour 149,99€ que propose cet appareil de lecture ?

Kobo Clara 2E quoi de neuf ?

A priori, quand on prend en main cette nouvelle liseuse rien ne change et pourtant. En y regardant de plus près on remarque que la coque et l’étui de protection ne sont pas similaires aux produits déjà connus pour la marque.



Et pour cause, le boitier et la housse de protection sont composés à 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer.

D’ailleurs, l’arrière de la liseuse est légèrement strié (en forme de petite vagues) en plus d’être écolo, elle permet une bonne prise en main.

A noter que le dos est bleu océan mais le cadre est noir. On aurait préféré une uniformité des couleurs.



La liseuse dispose d’un écran 6 pouces, elle est donc compacte et légère (171 grammes). Elle est étanche (certification IPX8). Elle dispose aussi de la technologie ComfortLight Pro qui permet de lire en limitant la fatigue des yeux même dans le noir complet. (voir dans la vidéo). Il y a aussi un mode Dark qui permet de mettre un fond noir sur texte blanc.



Ce qui est nouveau aussi, c’est que cette liseuse dispose d’un stockage plus important par rapport au modèle précédent (16 Go au lieu de 8 dans la Kobo Clara HD). On peut y stocker 12 000 ebooks ou 75 livres audio selon Kobo.

L’autre nouveauté pour un appareil milieu de gamme c’est la possibilité de lire des livres audio en utilisant le Bluetooth.

La liseuse est entièrement tactile, il n’y a qu’un seul bouton pour l’allumage de la machine et un port USB-C pour la recharger ou télécharger des ebooks et documents en la connectant à votre ordinateur.

Navigation dans la liseuse

La Kobo Clara 2E bénéficie de toute l’expérience de la marque. Cette fois encore, les menus sont intuitifs, l’affichage de la librairie et de sa bibliothèque est limpide. La configuration de l’appareil et les paramétrages se font en un tournemain.



C’est vraiment agréable de ne pas avoir à faire connaissance avec la liseuse en mode galère. Kobo de manière générale, et la Clara 2E, c’est hyper intuitif et on adore !

La lecture d’ebooks est fluide et efficace. L’écran de belle qualité (HD E Ink Carta 1200) permet une bonne lisibilité et des contrastes similaires à une feuille de papier.



Le zoom nous a semblé un peu poussif et pas très réactif, mais dans l’ensemble la Kobo Clara 2E répond à nos exigences en matière de lecture.

Le taux de rafraichissement des pages est correct pour un appareil de cette gamme.

Bien entendu, on bénéficie de toutes les fonctionnalités qui facilitent la lecture (ajout de notes, recherches, statistiques de lecture, marque page etc.).



Avec Kobo Clara 2E on entre dans la lecture de nos livres préférés comme dans un bon bain.

Pour nous la Kobo Clara 2E est clairement dédiée à la lecture de livres noirs. Pour le Manga ou la BD, l’écran est trop petit, on vous conseillera plutôt la Kobo Libra 2 (lire notre test).

Et les livres audio ?

L’écoute des livres audio est la grande nouveauté pour cette liseuse. Kobo a écouté les lecteurs et propose un appareil abordable (moins de 150€) où on peut lire des ebooks et écouter des audio books.

Pour cela, il faut utiliser le Bluetooth et appairer des écouteurs sans fil ou une enceinte nomade. Nous avons essayé les deux méthodes et la restitution du son est très bonne. Toutefois, la connexion au Bluetooth est un peu capricieuse dans le sens où il faut reconnecter celui-ci à chaque fois qu’on veut procéder à un moment d’écoute. C’est un peu pénible.



Le player est simple d’utilisation une flèche pour démarrer l’écoute, une autre pour aller en arrière et une pour avancer dans le livre audio. C’est simple efficace et sans bavure.

L’autonomie L’autonomie

Kobo Clara 2E dispose d’une batterie de 1500 mAh ce qui est confortable quand on ne lit que des ebooks. Toutefois, nous avons remarqué que l’autonomie diminue de façon importante quand on utilise l’audio.

Les livres audio sont bien plus gourmands, résultat il faudra recharger votre liseuse plus souvent mais c’est un phénomène constaté généralement sur des appareils proposant les mêmes options.

Notez tout de même que l’autonomie sera de plusieurs jours tout dépend de votre consommation de lecture.

L’étui de la Kobo Clara 2E

Cet étui est lui aussi éco-responsable. Il est composé à 97 % de plastique recyclé, dont 10 % de plastique destiné à être jeté dans l’océan. Sa doublure en microfibre conçue à partir de 40 % de fibres de bouteilles en plastique recyclées.

Il est ultra léger, la liseuse se clipe facilement. Une astuce, la pliure permet de placer l'appareil en mode chevalet. L'étui est un peu cher quand même à 29.99 € il existe en orange, bleu, vert océan et noir.

Kobo Clara 2E on l’achète ou pas ?

Cette liseuse de livres numériques nous a plu ! Elle est compacte, légère, intuitive et surtout le fait de pouvoir lire et écouter est un véritable plus !

L’utilisation de plastiques recyclés est à saluer. Le stockage est suffisant. L’autonomie reste correcte même si elle se décharge plus vite quand on écoute des livres audio. L’écran est de qualité on a un véritable confort de lecture quelle que soit la luminosité. Pratique, abordable et efficace la Kobo Clara 2E conviendra aux novices de la lecture numérique comme aux personnes aguerries !



Toutes les caractéristiques techniques Kobo Clara 2E

-Ecran 6 pouces HD E Ink Carta 1200

-Dimensions 112,05 x 159,02 x 8,66 mm

-16 Go de stockage

-Liseuse étanche (IPX8)

-Connectivité : WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth et USB-C

-Poids 171 grammes

-Batterie 1500 mAh

-Eclairage avec ComfortLight pour limiter la fatigue des yeux

-Formats acceptés EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.