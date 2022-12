Seagate sort des nouveaux disques gaming externes Black Panther et Star Wars

Un disque dur n’a jamais été aussi beau et performant à la fois. Seagate sort de nouvelles éditions spéciales de ses fameux disques externes gaming FireCuda.

Les disque durs gaming Seagate FireCuda sont une nouvelle fois customisés à l’effigie de personnages mythiques de la Pop-Culture. Les héros de Black Panther et de Star Wars viennent rejoindre les personnages de Spiderman et de The Mandalorian.

Seagate rejoint le Wakanda

T’Challen, Shuri, Okoye, Han Solo et Darth Vader côtoieront désormais Grogu et Boba Fett à côté de votre PlayStation 5 ou de votre PC.

Il existe une dizaine de versions provenant de plusieurs licences. Elles sont toutes splendides. Se décider pour l’un ou l’autre relève vraiment de la torture. On aurait presque envie de commencer une petite collection.

Nous avons à la rédaction le disque en hommage à Han Solo. Il est recouvert d’une image stylisée à l’effigie du plus célèbre contrebandier de la galaxie. On aperçoit juste au-dessus de lui son vaisseau le Faucon Millenium. Il est également représenté à l’arrière du disque.

FireCuda Gaming – Des disques illuminés

Ce disque gaming sont en plus dotés d’un éclairage LED RVB personnalisable avec l’appli Seagate Toolkit. L’opération ne prend que quelques clics. Les lumières sont également synchronisables avec d’autres produits FireCuda et Razer Chroma compatibles.

Autre point étonnant, le disque est particulièrement léger. Les capacités de stockage proposées vont de 1 à 5 To et le 2 To pèse seulement 167g. Rassurez-vous, il y a bien un disque à l’intérieur alimenté par une prise USB 3.2.

Ce poids plume permet de transporter avec soit un grand nombre de jeux et autres fichiers sans se soucier de son encombrement. Les Seagate FireCuda Gaming Special Edition sont compatibles avec les PC, Mac, Playstation et Xbox. Ils sont robustes, techniquement fiables et tellement beaux !

Une très bonne idée de cadeau de Noël. Le prix du disque de 2To est de 136,51€.

Suivez ce lien pour le ou les acheter.