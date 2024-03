100 Comics Marvel à lire gratuitement en ligne !

C’est une excellente nouvelle pour les fans de comics, et particulièrement pour les amateurs de l’univers Marvel !

La compagnie a lancé un programme intitulé Marvel’s Infinity Comics, qui propose plus de 100 titres à lire gratuitement en ligne en streaming.

Ces histoires sont accessibles depuis smartphones, tablettes et ordinateurs, et c’est un vrai régal !

Les titres inclus dans cette offre comprennent les vingt-cinq premiers numéros de X-Men, ainsi que des aventures de Spider-Man, Avengers, It’s Jeff, Alligator Loki, Gwenpool, et les quatre numéros de Marvel’s Voices Infinity : Iceman, entre autres.



Depuis son lancement en septembre 2021, Marvel Unlimited a publié à ce jour plus de 1 000 Infinity Comics, créés par plus de 300 grands auteurs Marvel. Et le meilleur dans tout cela ? C’est gratuit !

Et ce n’est pas tout : la compagnie renouvellera régulièrement la sélection de comics disponibles en lecture gratuite. Pour commencer à scroller et à lire, rendez-vous ici

