Comment traduire le contenu d’un document PDF avec Google Traduction ?

Découvrez cette astuce pour traduire sans effort un document PDF complet dans Google Translate. Voici ce qu’il faut faire.

Google Traduction abolit la barrière de la langue et permet d’effectuer des traductions dans 133 langues.

Il est possible de traduire toutes sortes de documents mais saviez-vous qu’il est également possible de traduire directement un fichier PDF ?

Avant de commencer à traduire votre document, il faut savoir que cette astuce ne fonctionne pas sur smartphone. Vous devez passer par un ordinateur.

Le fichier est limité à 10MB. C’est tout de même une taille conséquente pour un PDF. Si le poids est trop élevé, essayez d’enlever les images du fichier.

Comment traduire un PDF avec Google Translate

-Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur translate.google.com. Repérez dans le haut de l’écran, l’onglet Documents. Appuyez dessus.

-Téléchargez votre document ou faites un glisser/déposer. Si le PDF pèse plus de 10MB, vous serez avertis.

-Choisissez ensuite la langue de départ et celle d’arrivée. A partir de là tout va aller très vite. Le Machine Learning et l’intelligence artificielle de Google se mettent à travailler. Quelques secondes plus tard, Google Translate vous recrache le document PDF traduit.

Vous avez la possibilité de télécharger la traduction ou de l’ouvrir directement sur l’écran. Google Translate conserve même la mise en page originale.

Si votre document est sur Google Drive, utilisez la traduction intégrée directement dans Google Docs accessible depuis le menu Outils.

