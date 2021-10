128 secondes, la collection Que sais-je ? en vidéo Youtube - IDBOOX

La collection « Que sais-je ? » tout le monde connait ! Cette collection a été créée en 1941, elle prend aujourd’hui un coup de jeune !

128 secondes est la déclinaison visuelle de la collection Que sais-je ? En plus d’être informative, la collection devient pop et rock. L’objectif est de montrer au public que le savoir peut être une fête.

Pour chaque sujet, les experts vont chercher le savoir à la source. Chaque semaine une nouvelle vidéo sera mise en ligne.

Le Groupe Humensis explique « chaque épisode est inspiré d’un titre de la collection et en respecte les codes de la diffusion d’un savoir certifié, en adaptant le format, le style et le ton à destination de nouveaux publics confrontés à la profusion numérique d’informations de qualité incertaine. »



La première vidéo traite des légendes urbaines. Comment naissent-elles ? S’appuyant sur la fameuse histoire des crocodiles dans les égouts, les sachants de 128 secondes expliquent le pourquoi du comment, c’est sympa, ça vide la tête et on apprend des choses.

Pour découvrir c’est ici