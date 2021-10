Samsung Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2 et Maison Kitsuné une édition limitée - IDBOOX

Samsung s’est associé à la Maison Kitsuné pour la montre Galaxy Watch4 et les Galaxy Buds2.

Cette édition collector placée sous le signe du renard, emblème de la maison japonaise est absolument top !

Avec ce partenariat, Maison Kistuné apporte sa touche à l’univers Galaxy. Son logo, un renard, est intégré de manière créative et ludique aux Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2.

Ces derniers arborent le style de la marque jusque dans les moindres détails, depuis les bracelets jusqu’aux cadrans de la montre, en passant par les écouteurs et leur boîtier. Un nouveau coloris raffiné, Moonrock Beige, a également été conçu spécifiquement dans le cadre de cette collaboration.

Le label musical Kitsuné Musique

Pour étendre la collaboration au-delà des produits et offrir une expérience globale plus large et plus riche, une playlist a été spécifiquement élaborée par le label musical Kitsuné Musique.

Les possesseurs de ces Galaxy Buds2 ou d’une Galaxy Watch4 pourront ainsi accéder à la playlist via un lien Special Viewer disponible depuis l’écran de verrouillage Maison Kitsuné conçu pour les smartphones.

Ce thème exclusif s’installe grâce à une carte NFC présente dans la boîte de la montre et des écouteurs. Pour commander la Galaxy Watch4 Cliquez ici Pour commander les Buds2 Cliquez ici