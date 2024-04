17 musées de France à visiter en ligne et gratuitement

Visitez 17 musées de France depuis chez vous ! Le patrimoine français est riche et il se découvre in situ mais aussi en ligne.

Le ministère de la Culture propose 17 visites passionnantes de très beaux musées dans toute la France.

On visite un musée ?

Parce qu’on ne peut pas toujours se déplacer pour découvrir la culture, celle-ci vient à vous. Voici quelques idées des visites : Musée national Clemenceau-de Lattre. Musée national Pablo Picasso – La Guerre et la Paix de Vallauris. Musée d’Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou… au total 17 lieux sont à découvrir gratuitement depuis chez vous. virtuellement et en 3D.



Pour chaque lieu de culture, vous pouvez visiter le lieu, les collections permanentes, ou encore les expositions thématiques du moment. Le tout est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.

Les parcours sont passionnants, adaptés à tous les âges. Pour choisir votre lieu de visite c’est ici

Découvrez des centaines de contenus culturels gratuits dans notre rubrique dédiée ici

