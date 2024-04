Nothing Ear Test – Nothing passe aux choses sérieuses

Nothing fait table rase et lance les Nothing Ear. Cassent-ils toujours les codes ? Découvrez la réponse dans notre test.

Nothing repense sa gamme d’écouteurs. Elle se compose des Nothing Ear et des Nothing Ear (a). Nous allons nous concentrer dans ce test sur les Nothing Ear, les écouteurs les plus évolués. Nous décortiquerons les Nothing Ear (a) dans un second temps. (test non sponsorisé)

Ne soyez pas surpris. Nothing a décidé d’abandonner les numéros. Terminés les Nothing Ear (1) ou (2), les écouteurs ont été rebaptisés simplement Nothing Ear.

Sont-ils toujours aussi beaux et performants ? La réponse est dans notre test.

Nothing Ear – Design et ergonomie

Nothing joue une nouvelle fois la carte de la transparence. Les écouteurs reprennent le design de leurs prédécesseurs. La branche des écouteurs et le boitier laissent entrevoir leurs composants. Le résultat est toujours aussi disruptif et réussi. Ils se marient parfaitement bien avec le Nothing Phone 2a ou un autre smartphone Android ou sous iOS.

L’ergonomie est à la hauteur du design. Les écouteurs sont petits et légers. Ils ne pèsent que 4,62g. Ils s’insèrent assez profondément dans l’oreille ce qui leur confère un bon maintien. Vous pouvez secouer la tête dans tous les sens au rythme de la musique ils ne tomberont pas.

Nothing a glissé dans la boite trois tailles d’embouts en silicone pour qu’ils soient parfaitement ajuster à vos oreilles. Les écouteurs sont confortables et on ne ressent aucune gêne même après plusieurs heures d’écoute.

Les commandes

Les Nothing Ear se pilotent par pression de la tige. Les maîtriser demande un petit temps d’adaptation mais ce type de commandes est plus précis que des zones tactiles. Il faut presser la tige pour interagir avec les écouteurs. Les commandes sont personnalisables sur chaque écouteur.

Une double pression passera à la musique suivante. Un triple appui vous fera revenir en arrière. Un appui long contrôle le bruit. Vous pouvez également contrôler le volume. Toutes les commandes sont détaillées dans l’application Nothing X.

Une nouvelle application

Les Nothing Ear sont accompagnés d’une nouvelle application. Nothing X est simple d’utilisation mais ultra complète. On retrouve des fonctions comme la gestion de l’ANC avec différents niveaux de réduction de bruit ou des basses plus ou moins enrichies.

Le plus impressionnant est sans conteste son nouvel égaliseur. Vous avez le choix entre une version simple avec des préréglages et un égaliseur avancé. Ce dernier est un vrai tableau de bord. Vous pouvez ajuster la fréquence et le facteur Q sur chaque bande.

La qualité audio

Nothing a opéré de gros changement à l’intérieur de ses écouteurs. Ils abritent un driver dynamique de 11mm et un diaphragme en céramique. Le son est plus riche. Si les basses ont été renforcées, les Nothing Ear ne misent pas tout sur leur puissance.

Les écouteurs jouent la partition des nuances. Les aigus sont cristallins et chaque note se détache. La clarté du son est impressionnante quelque soit le style de musique. On pourrait presque parler de pureté.

Les audiophiles les plus pointus apprécieront la compatibilité avec de nombreux codecs : AAC, SBC, LHDC 5.0 et LDAC.

L’ANC

Les Nothing Ear intègrent un système de réduction active du bruit adaptative. Il filtrera les bruits jusqu’à 45db. Vous pouvez choisir différents niveaux de suppression de bruit : haut, moyen, bas ou adaptatif. L’interface propose aussi un mode transparence.

Au niveau le plus élevé, l’ANC se révèle redoutablement efficace. Il masque le bruit des voitures ou d’une soufflerie. Les écouteurs laissent juste filtrer les sons plus aigus comme le bruit des touches d’un clavier.

L’ANC montre aussi son efficacité pendant les appels. L’algorithme de réduction de bruit basé sur l’IA a été entrainé d’après 28 millions de scénarios sonores. Avec l’aide de trois micros, il atténue le bruit du vent et les bruits de fond indésirables.

L’autonomie

Nothing améliore aussi l’autonomie de ses nouveaux écouteurs de 25% par rapport aux Nothing Ear(2). Avec l’ANC activé, les écouteurs offrent une autonomie d’un peu plus de 5 heures. Si vous désactivez l’ANC vous montez jusqu’à 8,5 heures. Cette durée variera en fonction du volume d’écoute.

Grâce au boitier, l’autonomie grimpe jusqu’à 40,5 heures sans ANC et jusqu’à 24 heures avec l’ANC activé. Vous pourrez écouter votre musique toute la journée sans problème.

Autre bonne nouvelle, les Nothing sont compatibles avec la charge rapide. 10 minutes de recharge redonnent au boitier et aux écouteurs 10 heures d’écoute cumulées. Cette durée se réduit à 2,5 heures pour les écouteurs seuls. Le boitier est également compatible avec la recharge sans fil 2,5W.

Nothing Ear – Ce qu’on en pense

Les Nothing Ear entrent dans la cour des grands. Ils allient design et performance. La qualité sonore montre d’un cran. On constate une nette amélioration du son plus puissant et plus détaillé. Les écouteurs jouent la partition des nuances avec un son équilibré.

Il faut aussi saluer la nouvelle application Nothing X et son égaliseur ultra-complet. Il satisfera les utilisateurs les plus exigeants avec ses multiples réglages. Nothing a également revu à la hausse l’autonomie de ses écouteurs. On ne pourra plus leur reprocher de nous lâcher avant la fin de la journée. L’autonomie dépasse les 40 heures avec le boitier.

Nothing à écouté les reproches et elle a corrigé de nombreux défauts de ses précédents écouteurs sans fil. Au final, les Nothing Ear sont des écouteurs tendance, complets avec un son riche. Il faut vraiment être difficile pour leur reprocher quelque chose.

Même le prix des Nothing Ear n’augmente pas. Ils sont vendus 149€ en noir ou en blanc.

Suivez ce lien ou ce lien pour les acheter.