40 ans de la série BD XIII – Un jeu en ligne gratuit pour fêter l’évènement 

Les éditions Dargaud et le studio Pangar fêtent les 40 ans de la série légendaire XIII.

Pour combler de plaisir les fans de XIII, ils proposent un jeu immersif à réaliser sur smartphone ou ordinateur. Découvrez toutes les BD.

C’est gratuit et si vous arrivez au bout de l’aventure, de nombreux lots sont à gagner.

XIII, le jeu immersif

Le héros amnésique le plus célèbre de la BD, imaginé par Jean Van Hamme, n’a pas pris une ride.

Dans ce Visual Novel, vous incarnez Jason MacLane, alias XIII. Vous revivez des souvenirs enfouis dans votre mémoire et interagissez avec les personnages de la série : Jones, le Général Carrington, Maria, Sean Mullway…

À la manière d’un livre numérique dont vous êtes le héros, choisissez en fonction des différentes options prévues dans le scénario.

Faites les bons choix pour arriver au bout ! À la fin du jeu, si vous avez obtenu tous les indices nécessaires et mené à bien la quête des souvenirs de XIII, vous débloquerez un formulaire. Il vous permet de vous inscrire au tirage au sort du 13 novembre 2024 et peut-être gagner un original de William Vance et de nombreux autres lots !

L’aventure dure environ 40 minutes. Durant ce temps, vous devrez résoudre des énigmes en faisant appel à votre mémoire et à votre culture.

Essayez, c’est très sympa. Le gameplay est bien conçu. Les illustrations sont fidèles à l’image des BD. Il y a même une bande son pour rendre le voyage encore plus immersif. Pour y accéder, cliquez ici.

