5 nouveautés Google à connaître pour mieux utiliser votre smartphone

Google a mis en place de nouvelles fonctionnalités afin de vous aider à mieux utiliser votre smartphone.



Ces cinq nouveautés concernent les smartphones sous Android, il y a du changement dans Gmail, les partages, la productivité etc.

Traduire les emails dans Gmail

Désormais vous pouvez traduire les emails que vous recevez dans une langue étrangère.

Comment faire ?

1. Ouvrez l’appli Gmail.

2. Appuyez sur le menu à 3 points, choisissez traduire.

Le mode « en déplacement » dans les visio sur Meet

Sur Google Meet il y a maintenant le mode en déplacement. Il permet de répondre aux appels et de limiter les distractions. Il y a maintenant de grands boutons et la détection de mouvements, vous répondez plus facilement aux appels en voiture par exemple.

Pour l’utiliser, suivez cette procédure.

– Participez à un appel dans Google Meet.

– Quand vous vous déplacez recherchez l’invite du mode en déplacement.

– Appuyez sur ok.

Vous protéger d’un suivi indésirable

Si vous utilisez des traceurs Bluetooth (pour retrouver des objets égarés par exemple), certains esprits malveillants peuvent aussi vous espionner.

Comment éviter cela ? Pour rechercher les traceurs inconnus suivez cette procédure.

– Ouvrez l’appli paramètres.

– Accédez à « Sécurité Urgence »

– Vérifiez vos préférences concernant les alertes de traceurs inconnus

– Appuyez sur « Rechercher » pour détecter les traceurs inhabituels.

Partagez des fichiers facilement avec des PC Windows

Avec le partage de proximité Windows vous pouvez maintenant partager des photos, vidéos, sons et documents facilement depuis votre smartphone.

Comment faire ?

– Depuis votre smartphone ouvrez le fichier que vous voulez partager

– Appuyez sur « partager », puis « partage à proximité »

– Sélectionnez le PC Windows **avec** lequel vous voulez partager

– Un message s’affiche, appuyez sur « Accepter ».

Suivez la lecture de vos enfants et leurs progrès

Les informations sur la lecture dans Family Link aident les parents à suivre les livres lus par vos enfants via Google Play et Google Kids Space.

Pour avoir ces infos procédez ainsi :

– Ouvrez l’appli Family Link.

– Sélectionnez le nom de votre enfant

– Appuyez sur « synthèse » pour consulter les infos de lecture.

