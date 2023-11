Test Philips 3000 Series – Un écran portable à emporter partout avec soi

Nous avons testé l’écran portable Philips 3000 Series. Que vaut cet écran d’appoint ?

Le Philips 3000 Series est un écran portable. A quoi peut servir ce genre d’écran pensez-vous ? C’est l’accessoire parfait si vous êtes en déplacement pour le travail ou en vacances.

Ce moniteur Philips peut servir de deuxième écran sur un ordinateur portable ou tout simplement pour regarder un film plus confortablement que sur votre smartphone.

Fin, léger avec des finitions soignées

Le Philips 3000 Series est un écran portable de 15,6 pouces au format 16:9. Sa dalle IPS possède une résolution FullHD de 1920 x 1080 pixels. Fin et léger, cet écran est facilement transportable.

Sa partie la plus épaisse mesure 11,9mm et il pèse 1,03kg. Il se glisse facilement dans un sac à dos d’autant plus qu’il est vendu avec une housse de transport en feutrine.

Le moniteur est doté d’un pied inclinable pour ajuster sa position de 0 à 90°. Sa forme permet aussi de l’orienter verticalement ou horizontalement. Cette base abrite toute la connectique : 1 USB-C (mode DisplayPort 1.4 ALT et DisplayLink), HDCP 1.4 (USB-C / DisplayLink), HDCP 2.2 (USB-C / DisplayLink) et une sortie audio.

Trois boutons servent à effectuer les réglages des couleurs, de la netteté, du niveau de lumière bleue, du format de l’image, de la source d’entrée vidéo, etc. L’ensemble renvoie une impression de solidité avec des finitions soignées.

Une installation simple et rapide

Le Philips 3000 Series est compatible avec un PC et les smartphones. L’installation est simple et rapide. Si vous choisissez de le coupler avec un ordinateur, il suffit de le brancher via le câble USB-C fourni ou via l’adaptateur USB-A. L’écran va être automatiquement détecté.

N’oubliez pas de passer le PC en mode extension d’affichage pour profiter du double écran. Cet écran ne dispose pas de haut-parleurs. Il faut brancher des écouteurs ou une enceinte sur la sortie audio pour avoir du son car il coupe celui du PC.

Connecter le moniteur 3000 Series à un smartphone est aussi simple. Il faudra dans un premier temps brancher le deuxième USB-C sur une prise pour alimenter l’écran. L’écran du smartphone apparaît directement.

On a tendance à vouloir appuyer sur la dalle Philips pour naviguer mais elle n’est malheureusement pas tactile. Le smartphone servira de station de commandes pour lancer une vidéo ou regarder des photos.

La connexion à un smartphone Samsung

L’opération se révèle un peu plus compliquée pour appairer un smartphone Samsung. Nous avons eu la même réaction avec plusieurs smartphones de la marque. L’interface ne sait pas quoi choisir entre la recharge via USB-C et la sortie vidéo. Elle passe de l’un à l’autre en boucle.

Pour résoudre le point, Il faut bloquer la recharge via le port USB-C et privilégier la sortie vidéo. Le mode Samsung Dex va prendre le relai. Un bureau apparaîtra avec les applications compatibles de votre smartphone. L’écran n’étant pas tactile, il faut passer par le smartphone en mode clavier pour naviguer dans l’interface. Vous pouvez aussi connecter un clavier en Bluetooth.

Vous avez également la possibilité de désactiver Samsung Dex. Dans ce cas-là, l’écran Philips passe en mode miroir. Vous pouvez vous en servir pour regarder des photos ou des vidéos en plein écran ou travailler.

Pour avoir du son, il faudra passer par des écouteurs sans fil Bluetooth ou brancher des écouteurs sur la prise jack de l’écran Philips.

Un écran adapté au travail mais pas que

L’écran Philips est avant tout un écran pour le travail ou les loisirs softs. La technologie LED IPS et l’angle de vision de 170° offrent de bonnes conditions pour visionner des films. L’écran est également équipé d’un mode anti-scintillement pour limiter la fatigue oculaire et d’un mode EasyRead pour simuler la lecture sur papier.

Avec un taux de rafraichissement qui culmine à 75Hz et un temps de réponse de 4ms, nous avons tenté de le pousser dans ses retranchements en lançant le jeu Call of Duty Mobile.

A notre grande surprise, l’expérience s’est révélée agréable. La qualité de l’écran permet de jouer dans de bonnes conditions et sans freeze de l’image. Le niveau de contraste de 700:1 et le niveau de luminosité de 250cd/m2 nous rappellent tout de même que nous sommes sur un écran bureautique.

Ce qu’on en pense

Au final, le Philips 3000 Series est un accessoire indispensable pour travailler ou regarder des vidéos en déplacement. Il prend aussi tout son sens avec un smartphone quel que soit le lieu. On passe d’un petit écran à une dalle de 15,6 pouces pour regarder un film.

L’installation peut difficilement être plus simple mis à part sur les appareils Samsung mais c’est une autre histoire. Vous connectez l’écran et il fonctionne.

On regrette juste qu’il ne soit pas tactile et que ses caractéristiques techniques ne le destinent pas naturellement aussi au gaming. C’est possible mais il n’est pas pensé pour cette fonction.

Il reste la question du prix qui mériterait d’être moins élevé. Le Philips 3000 Series est vendu un peu moins de 300€.

