8 sites gratuits pour faire des recherches académiques et universitaires

La rentrée universitaire approche, plutôt que d’utiliser Google en permanence, nous avons sélectionné 8 sites et bases de données vous donnant accès à de l’information, à des livres et ressources académiques dans tous les domaines gratuitement et légalement.

Voici une liste de sites passionnants dont vous n’avez pas forcément entendu parler et pourtant ils vous permettent d’accéder aux informations dont vous avez besoin de façon pertinente.

Refseek

Avec ce moteur de recherche de ressources académiques, vous trouverez plus d’un milliard de sources : encyclopédies, monographies, magazines… Cliquez ici



Worldcat

Ce portail vous permet d’effectuer une recherche pointue parmi le contenu de 20 000 bibliothèques dans le monde. Vous saurez où se trouve le livre rare le plus proche de chez vous dont vous avez besoin. Cliquez ici

Springer

L’éditeur donne accès à plus de 10 millions de documents scientifiques : livres, articles, dossiers de recherche. Cliquez ici

Bioline

Cette bibliothèque de revues scientifiques sur les biosciences publiées dans les pays en développement est en accès libre. Cliquez ici

Repec

Des bénévoles de 102 pays ont collecté près de 4 millions de publications sur l’économie et les sciences connexes. Cliquez ici

Science.gov

Ce moteur de recherche américain de pointe vous dirige vers plus de 2200 sites scientifiques par thématique. Plus de 200 millions d’articles sont référencés. Cliquez ici

Base Search

Ce moteur de recherche est l’un des puissants sites de recherche de textes académiques. Plus de 100 millions d’articles scientifiques, 70 % des contenus sont gratuits. Cliquez ici

ENSAM



Ce portail vous donne accès à la connaissance en histoire des techniques et génie industriel des Arts et métiers. Cliquez ici

