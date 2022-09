Honor Pad 8 – Une tablette calibrée pour la vidéo et le son

La Honor Pad 8 est la toute première tablette signée par le constructeur. On vous donne nos premières impressions.

Honor agrandit son écosystème avec la Honor Pad 8, les précommandes sont ouvertes. La tablette rejoint le Honor 70 et le nouveau MagicBook 14. Honor a pris soin des moindres détails.

Honor Pad 8 – Une tablette calibrée pour la vidéo et les ebooks

Le cadre autour de l’écran a été réduit à 7,2mm. Le niveau de luminosité monte à 350 nits et peut descendre jusqu’à 2 nits.

La tablette possède un écran 2K (2000 x 1200 pixels) de 12 pouces ou pour être précis de 11,97 pouces. Cette dalle occupe près de 87% de la surface avant.

Honor prend soin de vos yeux. D’ailleurs, la Pad 8 est certifiée avec une faible émission de lumière bleue TUV Rheinland. La Honor Pad 8 semble parfaite pour regarder des films mais elle peut aussi se transformer en liseuse d’ebooks.

Elle n’a pas d’écran e-ink caché mais elle possède un mode lecture d’ebooks qui simule le papier. C’est l’idéal pour lire des manga avec la puissance d’une tablette.

Cette dalle est enchâssée dans une coque en métal lisse qui renvoie une impression de solidité. En contrepartie, la tablette pèse 520 g. Rien d’affolant, elle reste dans la moyenne des appareils de ce format. En revanche, elle ne mesure pas plus de 6,9 mm d’épaisseur.

8 haut-parleurs et 6,9 mm d’épaisseur

Rien n’effraie Honor. Cette relative finesse n’a pas empêché le constructeur de faire rentrer dans la tablette 8 haut-parleurs. 4 sont destinés à gérer les graves et 4 autres aux aigus. La Honor Pad 8 s’annonce définitivement comme le client idéal pour regarder des vidéos en Hi-Res Audio.

A ce sujet, la batterie de 7250 mAh permet de tenir jusqu’à 10 heures en lecture vidéo online. Honor annonce également 14 heures d’écoute de livre audio avec écran allumé. Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 22,5W.

Comme le Honor 70, la Pad 8 tourne avec Magic UI 6.1 basé sur Android 12. Grâce à cette surcouche, elle gagne de nouvelles fonctions pour devenir complètement interopérable avec le Honor 70 ou le MagicBook 14. Elle peut cloner le smartphone ou encore collaborer avec lui en multi-écrans, etc.

Quel est le prix de la Honor Pad 8 ?

La Honor Pad 8 est une tablette intéressante qui offre de nombreuses possibilités en matière de loisirs et de productivité. Entre son grand écran et ses 8 haut-parleurs, elle promet une expérience immersive. On vous en dira plus lors d’un prochain test.

La Honor Pad 8 4/128Go est à 349,90€ et vous bénéficiez d’un coupon de réduction de 30€ jusqu’au 30/09/2022.

