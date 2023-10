Bientôt un musée virtuel des biens culturels volés

L’UNESCO mettra en ligne en 2025 un musée virtuel des biens culturels volés dans le monde.



Ce sera le premier musée de réalité virtuelle immersive d’objets culturels volés à l’échelle mondiale.

« Le Musée virtuel sera un outil de sensibilisation au trafic illicite et à l’importance de la protection du patrimoine culturel pour les autorités compétentes, les professionnels de la culture et le grand public » explique l’UNESCO.

Un projet confié à un architecte du réel

Si la création de ce musée se situera sur la toile, le projet et l’architecture numérique de cet espace virtuel, sont confiés à un architecte du réel. Lui et son équipe travaillent d’habitude dans le réel construisant de nombreux complexes et bâtiments.



Francis Kéré, lauréat 2022 du prix d’architecture Pritzker, explique à TV5Monde, que le musée prendra la forme d’un baobab en spirale. Celui-ci enserrera une visite virtuelle complète jusqu’à sa cime, une mappemonde.

Les objets d’art volés dans le monde seront exposés et montrés de façon interactive au public.

Un musée voué à se vider

L’idée est à terme de ne pas agrandir la collection mais de la réduire. L’objectif c’est qu’à terme le musée soit vide, car ces objets du patrimoine mondial auront, on l’espère, été restitués.



Plus de 600 œuvres qui se trouvent sur la liste d’Interpol seront exposées dans un premier temps dans ce musée.

Le patrimoine de l’humanité est en danger, cette démarche innovante contribuera certainement à une prise de conscience nécessaire et urgente !

