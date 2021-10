Chopin Forever une rétrospective numérique et interactive sur le musicien - IDBOOX

Google Arts & Culture vous propose un voyage extraordinaire dans le monde de Chopin.

Le musicien au talent immortel est présenté au monde entier de façon ludique, interactive et numérique.

“Chopin Forever”, est une rétrospective en ligne originale dédiée à la vie, l’héritage et la musique de Chopin.

Pour rendre cela possible, Google a collaboré avec l’Institut Fryderyk Chopin, et douze partenaires dans 6 pays différents.

Une visite pour célébrer Chopin et son influence

Cette visite gratuite en ligne est un moment de pur plaisir. Chopin Forever allie l’information et la découverte avec précision tout en restant ludique.



50 histoires vous dévoilent l’histoire de Chopin. 20 vidéos et plus de 1200 images haute résolution d’objets, d’effets personnels et de photographies liés au compositeur sont aussi proposées. C’est ici

É coutez Chopin

Écoutez certains des plus anciens enregistrements existants. Deutsche Grammophon et Google Arts & Culture se sont associés pour restaurer et numériser six trésors culturels inédits. Désormais, ces enregistrements historiques sont accessibles au public pour la première fois en haute qualité. Ici

Du Chopin pour éloigner le médecin. Une nouvelle étude montre qu’écouter du Chopin peut générer des émotions positives et réduire le stress. Essayez ici

L’extension Chrome Chopin Everywhere

Essayez les breaks musicaux quand vous naviguez sur le Web. L’extension Chrome Chopin Forever vous permet de découvrir le célébrissime musicien lors de vos recherches de façon différente. Activez l’extension cherchez sur internet et regardez.



L’extension vous permet aussi de transformer n’importe quelle page Wikipédia liée à Chopin. Les textes sur la page Web et les images s’animent au rythme des compositions de Chopin. Cliquez ici



