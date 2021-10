Biscuit Art – Des livres et des enluminures pour décorer des gâteaux - IDBOOX

Elle est anglaise, professeure de littérature, auteure et fine pâtissière. Ella Hawkins s’appuie notamment sur la littérature médiévale pour créer des petits biscuits magnifiquement décorés.

Elle utilise les ouvrages anciens pour sublimer son art le Biscuit Art. Orange, cannelle, cardamone, chocolat… sont les parfums de ces gourmandises qu’elle crée au gré de ses envies.



Par exemple, sur la photo ci-dessus chaque biscuit est tiré d’une œuvre précise. La préface du Premier Folio (1623 ; Folger) – Dos de la Chronique de Hall (1548, XIXe siècle ; SBT) – La Tragédie de la Pucelle (1619 ; Folger) – Reliures intérieures de Folger First Folio 77 (1623, rebond au 20e siècle).

L’artiste ne s’arrête pas là. Elle confectionne aussi des biscuits en s’appuyant sur le travail de scientifiques.

Les cookies ci-dessus sont inspirés des travaux de Maria Sibylla Merian, naturaliste et artiste qui a contribué à l’avancée de l’entomologie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle.

Ces gâteaux enluminés (ci-dessous) sont quant à eux, directement tirés des manuscrits des collections de la British Library, Bodleian, Morgan Library et de la BnF.



Des tas d’autres biscuits sont créés à partir de l’art et de l’histoire. Nous n’avons pas résisté à vous montrer ces gâteaux inspirés du verre Tiffany, et les lampes iconiques créées entre 1902 et 1932.

Pour mieux connaitre Ella Hawkins visitez son site