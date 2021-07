ClubHouse le réseau social audio désormais ouvert à tous - IDBOOX

Lancé en mars 2020 de façon confidentielle, ClubHouse s’ouvre désormais à tous.

Jusqu’à présent, on devait être adoubé par un proche pour accéder à la version béta. Cette époque est révolue ClubHouse est maintenant ouvert à toutes les personnes qui souhaitent entrer dans ce nouveau cercle.

ClubHouse comment ça marche ?

L’application est disponible sur iOS, Android. Vous vous inscrivez et accédez à des « rooms » pour discuter. Grande discussion philosophique ou juste pour parler de vos vacances, les salons d’écoute sont virtuels.



Car oui, sur ce réseau social on ne poste pas des photos, des vidéos ou des textes, on parle. Le concept dédié uniquement à l’audio, et une sorte de podcast en direct.



Vous pouvez créer votre salon ou accéder à ceux des autres. Un petit onglet « Lever la main » est disponible. Les administrateurs de la salle peuvent alors décider de vous faire « monter sur scène » pour que vous preniez la parole.

Un succès grandissant

L’application audio sociale est passée en un an de 50 000 à un demi-million de salles quotidiennes.



Dans un communiqué, Davison et Rohan Seth les fondateurs de l’appli expliquent : « L’auditeur moyen passe désormais plus d’une heure par jour sur Clubhouse, et un pourcentage énorme de personnes ne se contente pas d’écouter, mais parle réellement ».

On imagine que les marques, les passionnés de livres audio et de podcasts vont s’emparer de cette appli pour innover plus encore. Quelques exemples des activités.