Jeux Olympiques de Tokyo – Google propose un jeu interactif avec 4h de Gameplay - IDBOOX

Pour fêter le début des JO de Tokyo 2020, Google a modifié sa page d’accueil. A la place de son logo le moteur de recherche vous propose un jeu vidéo en lien avec le Japon et les Jeux Olympiques.

Le Doodle est assez exceptionnel, pour le créer, Google a travaillé avec le studio japonais Studio 4°C.

Le géant américain a baptisé son Doodle : Champion Island Games.

4 équipes : Inari, Karasu, Ushi, Kappa

Ce jeu vidéo rappellera des souvenirs aux plus anciens. Le Gameplay à l’esthétique très pixel-art fera un peu penser à de célèbres jeux en 16 bits des années 90.



Dans Champion Island Games, vous incarnez Lucky, un chat qui visite l’île des champions. Des tas de sports (skate, ping-pong, rugby …) sont représentés et les adversaires du félin sont redoutables !



Rejoignez l’une des quatre équipes (Inari, Karasu, Ushi, ou Kappa) pour contribuer au classement mondial en temps réel.



Ce jeu va évoluer au fur et à mesure des jours qui passent, allez-vous vous prendre au jeu ou regarder les JO ? Pour jouer c’est là

Voici comment Google vous parle du jeu !

« Bienvenue aux jeux de l’île Doodle Champion ! Au cours des prochaines semaines, rejoignez l’athlète calico Lucky dans son exploration de Doodle Champion Island : un monde rempli de sept mini-jeux sportifs, d’adversaires légendaires, de dizaines de quêtes secondaires audacieuses et de quelques nouveaux ( et anciens ) amis.

Son but ultime ? Vaincre chaque champion sportif pour collecter les sept parchemins sacrés – et accomplir des défis supplémentaires cachés à travers l’île Champion dans le purrr-ocess »