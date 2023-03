Comment avoir Oqee Ciné la plateforme de streaming gratuite de Free ?

Free vient d’annoncer le lancement de Oqee Ciné sa plateforme de streaming gratuite. Voici comment en profiter ?

Free ajoute un service pour les abonnés Freebox et pas n’importe lequel. L’opérateur propose un service de streaming gratuit. Oqee Ciné contient plus de 300 films et séries cultes sans payer un euro de plus et en illimité.

Oqee Ciné – Quels films et séries ?

Le catalogue s’adresse à tous les publics. Vous ne trouverez pas les derniers films sortis au cinéma mais vous êtes très loin d’avoir poussé les porte de Nanarland.

Free donne quelques exemples de ce qu’on peut visionner : Limitless, xXx, Bruno, Godzilla, Hellboy, Kursk, Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans, StartUp, etc.

Le service de streaming diffuse également des films adaptés à la jeunesse comme Chair de Poul, Stuart Little 2, Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2. Free n’a pas oublié non plus les sérievores avec des classiques comme PanAm, Taken, Damages ou Drôles de Dames.

L’interface est claire et les titres sont classés par catégorie.

Oqee Ciné s’enrichira de dizaines de nouveaux titres chaque mois. Ne rêvez pas vous n’échapperez pas à la publicité avant et pendant le film mais ce n’est pas à outrance.

Où trouver Oqee Ciné avec les films et séries gratuits ?

Oqee Ciné est une offre réservée uniquement aux abonnés Freebox. Le service est accessible sur tous les écrans que ce soit une TV, un smartphone Android ou iOS ou une tablette. Free a même pensé à l’Apple TV et aux Android TV.

L’opération est simple, il vous suffit de télécharger l’application Oqee by Free sur votre store Android ou iOS. Vous devrez ensuite vous connecter avec vos identifiants Freebox. Pour accéder au service de streaming vous devez aller dans l’onglet Ma liste puis dans VOD.

Si vous vivez sur Mars et que vous n’avez aucun de ces supports vous pouvez toujours passer par votre TV via la Freebox. Il se peut que vous ne voyiez pas l’option Oqee Ciné dans les menus. Dans ce cas relancez votre Freboox. Redémarrez ensuite la box TV pour la mettre à jour.

Oqee Ciné apparaîtra dans l’onglet Vidéo.