Le marché du Manga pèse 4,70 milliards d’euros au Japon

Le marché du manga poursuit son ascension partout dans le monde et bien sûr au Japon.

En 2022, le manga numérique prend le pas sur le papier, selon les chiffres communiqués par All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association (AJPEA).



L’année passée, le secteur des manga a généré des revenus atteignant les 4,70 milliards d’euros (677,0 milliards Yens). Cela représente une croissance de 0,2% versus l’année passée, croissance timide mais certaine versus 2021 à +10.3%.

C’est la 5ème année consécutive que ce segment éditorial est en hausse.



Ces chiffres sont à mettre en regard de la chute des ventes de livres au Japon à -2.6% ( 1,631 billions de yens). Le manga papier est en baisse à 175, 4 milliards de ventes, soit 16% de moins que l’année précédente.

Le numérique en hausse

Le marché du livre et des magazines numériques a augmenté de 8.9% à 447, 9 milliards de yens.

Celui du manga numérique représente 66,2% du digital à lui seul (incluant services avec abonnements, mais pas les sites dont les revenus reposent sur la publicité). D’ailleurs des séries comme Spy X Family sont plus populaires au format ebook que papier au Japon.

Au global, les publications digitales représentent 30,7 % de PDM au Japon.

