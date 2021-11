Comment créer votre jardin virtuel en apprenant à protéger la planète ? - IDBOOX

Pollinator Pathmaker est un outil génial et totalement gratuit. Cette expérience vous permet de créer votre jardin virtuel tout en apprenant à protéger les insectes pollinisateurs.

Pour créer votre jardin l’outil vous invite à prendre le point de vue des pollinisateurs. Et s’ils concevaient des jardins, que verraient les humains ?

Pollinator Pathmaker explique « Tout le monde, du jardinier débutant au jardinier expérimenté, peut utiliser notre outil algorithmique pour créer des jardins uniques pour les abeilles, les papillons et autres pollinisateurs essentiels en voie de disparition. Transformez votre jardin en une œuvre d’art vivante pour que d’autres espèces puissent en profiter… »

Comment procéder pour créer votre jardin?

-RDV ici

-Choisissez d’abord la région puis la taille de votre jardin

-Puis sélectionnez le type de sol et le Ph du sol : argile, sable, alcalin etc…

-Cliquez pour estimer le niveau d’ensoleillement.

-Puis, sélectionnez le type de végétation, l’algorithme concevra la plantation pour accueillir le maximum de pollinisateurs.

Votre jardin est créé !

Vous pouvez afficher le nom des plantes qui le compose, voir comment il va se transformer au fil des saisons ou encore activer la vision des pollinisateurs qui sont attirés par votre création.

Ce jardin animé et virtuel se regarde sous plusieurs angles, et il y a même des bruitages d’insectes ! Essayez c’est génial, vous pouvez même télécharger vos créations !

Pour info, à l’occasion de la COP-26, Alexandra Daisy Ginsberg et Eden Project ont créé une œuvre d’art vivante permanente de 55 mètres de long qui explore le rôle vital des pollinisateurs .