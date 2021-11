Netflix se lance dans les jeux vidéo sur mobile - IDBOOX

Netflix ne cesse de nous surprendre, la plateforme se lance maintenant dans l’aventure des jeux vidéo.

Dès le 3 novembre, les abonnés ont accès à 5 jeux vidéo à jouer sur appareils mobiles, smartphones et tablettes, uniquement sur Android pour l’instant.

Jouer sur Netflix comment ça marche ?

Ces jeux sont sans publicité. Il ne faut pas payer de suppléments pour y accéder et on peut y jouer en illimité. Netflix promet aussi que ces jeux mobiles sont sans achat intégrés.

Pour identifier la section jeux des séries, un onglet Jeux est disponible dans l’appli mobile.



Certains jeux sont directement en relation avec les célèbres séries de Netflix comme par exemple 2 jeux Stranger Things.

Parmi les autres jeux vidéo proposés il y a : Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.



Cette option Jeux est lancée dans le monde entier. En général ceux-ci sont traduits dans toutes les langues, mais lorsque l’un d’entre eux n’est pas encore dispo en français, il reste accessible en anglais.

Et Netflix précise : « nous tenons à ce que les jeux que nous concevons soient adaptés à tous les niveaux et à tous les types de joueurs, du débutant au joueur confirmé. »

