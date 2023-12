Les Trois Mousquetaires Milady – Une contre tous, Milady plus forte que jamais

Nous avons vu Les Trois Mousquetaires : Milady en avant-première, voici ce que nous avons pensé de cette suite très attendue.

Après un premier volet centré sur d’Artagnan, Martin Bourboulon revient avec Les Trois Mousquetaires : Milady. Il suit la trame de l’œuvre originale d’Alexandre Dumas en mettant en avant le personnage de Milady.

Il a une dimension beaucoup plus tragique que son prédécesseur mais ça le rend plus profond. Comme pour le premier épisode, Martin Bourboulon nous offre un film de cape et d’épée rajeuni.

Les Trois Mousquetaires : Milady – Un film de cape et d’épée dépoussiéré

Le réalisateur nous propose une vision plus réaliste des mousquetaires loin de l’image d’Epinal. Ils aiment boire et se battre comme de vrais soudards. Ca tombe bien car il leur faudra du courage pour faire face à la redoutable Milady.

On sent une nette évolution par rapport au premier film. Le réalisateur maîtrise mieux son sujet. Le scénario est plus rythmé et plus dynamique. Il a même le mérite de nous surprendre. Ce qui n’était pas une chose facile.

L’œuvre d’Alexandre Dumas a été adaptée mille fois et pas toujours pour le meilleur. Tout n’est pas parfait non plus dans le film de Bourboulon. Certaines séquences surtout au début du film sont un peu décousues par rapport au récit mais il n’y a rien de dramatique. On est vite emporté dans le tourbillon de bravoure de nos quatre mousquetaires.

De l’action mais aussi plus de profondeur

Ce deuxième volet tend effectivement beaucoup plus vers l’action. Certaines séquences n’ont rien à envier à Hollywood comme la prise de la cité de La Rochelle. On est plus réservé sur les combats à l’épée.

Bourboulon filme avec une caméra très rapprochée qui virevolte dans tous les sens pour nous mettre au cœur de l’action. Au final, on ne sait plus où donner de la tête et on ne voit plus rien. On sent également une évolution dans le jeu des acteurs. Les personnages sont plus étoffés. On explore leur passé.

Milady, plus forte que les mousquetaires

François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel et les autres sont habités par leur personnage. Cela se ressent dans les dialogues qui paraissent moins déclamés. Eva Green est sans conteste la révélation du film même si on ne la voit pas assez à l’écran. Elle incarne à merveille la complexité de Milady, une femme maltraitée par les hommes. Milady de Winter est présentée comme une amazone.

Elle passe sans aucun mal des intrigues de salon aux combats à l’épée. C’est une guerrière qui essaie de survivre dans un monde d’hommes. Elle vaut à elle seule les quatre mousquetaires. On n’arrive pas à la détester.

La réalisation est toujours aussi léchée. Les prises de vues sont magnifiques. Les séquences de poursuites dans une campagne plongée dans la brume ressemblent à des tableaux de Vermeer. Au final, Les trois mousquetaires : Milady est encore meilleur que le premier volet. On ne s’ennuie pas une minute et on passe un bon moment. On attend la suite avec impatience.

