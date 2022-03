Créez vos personnages manga avec Giga Manga - IDBOOX

Le manga en ce moment c’est la folie. Si vous êtes fan, vous avez peut-être envie de créer aussi vos propres personnages manga.

Vous pensez que vous êtes nuls ? Pas du tout ! Pour vous aider voici Giga Manga.



Google a développé un outil assisté d’une intelligence artificielle. Dans l’appli Google Arts & Culture, ouvrez Giga Manga, et commencez l’expérience.

Pour concevoir cette expérience, Google a utilisé 140 000 images HD pour prédire l’évolution du dessin et vous faire des suggestions.

Giga Manga – Premiers pas dans la création de personnages manga

Un stylo magique est à votre disposition pour commencer à crayonner directement sur votre smartphone. Ce stylo virtuel vous aide à tracer les contours du personnage. Utilisez le stylo classique pour peaufiner. Puis colorisez avec la palette à votre disposition.

Quand vous pensez avoir suffisamment avancé dans la créa de votre perso laissez faire l’intelligence artificielle en appuyant sur le pot de peinture (sur ordinateur ou tablette) .

Elle vous proposera un personnage optimisé et colorisé. Attention, l’appli propose uniquement la réalisation de visages.

Evidemment vous n’allez pas devenir un mangaka de top niveau, mais Giga Manga est sympa à utiliser pour commencer à avancer dans les manga.

Quand le visage est fini, l’IA vous propose même de comparer votre création à des personnages de séries. Pour essayer c’est ici et pour en savoir plus sur le Manga pour les décoder découvrez notre série ici

