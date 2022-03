Ouvrez Internet avec une œuvre du MoMA - IDBOOX

Le MoMA a travaillé avec Google pour vous proposer une nouvelle façon de découvrir l’art.

Grâce à l’extension Chrome, chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet Google sur Chrome vous accédez à une œuvre d’art présentée au Museum Of Modern Art de New York.

Toiles incontournables comme La Nuit étoilée de Van Gogh, ou artistes contemporains comme Andy Warhol, chaque affichage est différent et vous permet de faire un saut dans le temps grâce aux nombreuses œuvres présentées au MoMA. Vous verrez des vidéos, des toiles, des sculptures et bien d’autres choses encore au fur et à mesure de l’ouverture d’onglets. Le tout est complètement aléatoire et ouvre le champ des découvertes de façon ludique et sympa !



Vous avez plusieurs possibilités : admirer l’œuvre qui s’affiche en plein écran sur le navigateur Chrome, lire les infos relatives à celle-ci en bas de l’écran ou en savoir plus en cliquant n’importe où sur l’image qui s’affiche. Ce clic vous emmène directement sur le site web du musée.



Pour télécharger l’extension Chrome, rien de plus simple. Cliquez ici. Puis vous verrez la mention “New Tab MoMa”. Cliquez sur le bouton bleu pour télécharger l’extension Chrome.



Ouvrez un onglet du navigateur et c’est parti pour une immersion dans une œuvre ! Belles découvertes !

Si vous en avez assez, il suffit de désinstaller l’extension en cliquant sur le lien ci-dessous.

