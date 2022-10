Curieux de sciences des podcasts scientifiques pour les 7-12 ans

« Curieux de sciences », le nouveau podcast du magazine Images Doc, produit par Bayard Jeunesse et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Ces podcasts dédiés aux 7-12 ans sont à écouter sur toutes les plateformes de streaming audio.

L’objectif est d’inviter les juniors à s’intéresser à la science de façon ludique et pertinente.

Pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient-ils des animaux ? Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? ou encore : Qui est apparu le premier, l’œuf ou la poule ? En dix épisodes d’une dizaine de minutes, les jeunes auditeurs suivent des petits curieux à la rencontre des scientifiques du Muséum.

Cette nouvelle aventure sonore du magazine Images Doc, réalisée avec les élèves d’une classe de CM2, entraîne les enfants – et leurs proches – dans un univers fascinant, qui stimule leur imaginaire tout en leur dévoilant la rigueur et les surprises qui accompagnent la découverte scientifique.

Un nouvel épisode est disponible chaque semaine. C’est gratuit et très bien réalisé cliquez ici pour écouter.

Intéressés par les podcasts ? Consultez notre rubrique ici