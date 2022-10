Dall-E 2 un outil capable de créer de l’art à partir d’une description texte

Dall-E2 est un outil incroyable qui est mis gratuitement à la disposition du public. Ce système boosté à l’intelligence artificielle est capable de créer des images réalistes et de l’art en utilisant une description texte. C’est vous qui pilotez l’outil !

Vous connaissiez peut-être Dall-E (prononcez Dali) Dall.E 2 va encore plus loin. Conçu par OpenAi cet outil enserre de nombreuses fonctionnalités mises à votre disposition.

Le texte au service de l’image

L’Intelligence artificielle peut par exemple, prendre une image existante et en créer différentes variations inspirées de l’original.



Pour réaliser cela, Dall.E2 utilise un processus appelé “diffusion”. Il commence par un motif de points aléatoires et modifie progressivement ce motif vers une image lorsqu’il reconnaît des aspects spécifiques de cette image.



Pour expérimenter Dall.E2, créez un compte gratuitement. Tapez une description de ce que vous voulez, et l’outil créera l’image.

Le guide vous recommande de consulter le livre d’initiation DALL-E 2 , qui explique comment formuler au mieux votre idée afin d’obtenir les résultats les plus proches de votre idée de départ.

IA et imagination

Ecrivez par exemple : « un astronaute sur un cheval » ou « je veux créer un Dali avec un robot » ou encore « je veux modifier la jeune fille à la perle ou encore Mona Lisa, La Joconde est coiffée d’une crête iroquoise” et vous verrez le résultat. Votre imagination n’a pas de limites, l’IA vous accompagne.



OpenAI précise qu’ils ont paramétré leur outil génial pour prévenir les « générations nuisibles » : photos haineuses, protection de la vie privée et des personnes etc.

« Notre espoir est que DALL·E 2 permettra aux gens de s’exprimer de manière créative. DALL·E 2 nous aide également à comprendre comment les systèmes d’IA avancés voient et comprennent notre monde, ce qui est essentiel à notre mission de créer une IA qui profite à l’humanité. » expliquent les concepteurs de cet outil étonnant ! Vous voulez essayer ? c’est ici