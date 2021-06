Déconfinement 9 juin – L’attestation de déplacement toujours nécessaire téléchargez-la - IDBOOX

On attend le 9 juin avec impatience ! Le déconfinement est enfin plus probant. On va gagner un peu plus de liberté après des mois de confinement et de couvre-feu liés à la Covid-19.

Ouvertures et couvre-feu

Dès le 9 juin, c’est la réouverture des restaurants et des cafés en intérieur, l’assouplissement des jauges dans les commerces, les cinémas, les musées et des salles de sport…



Cet allégement des restrictions va se poursuivre jusqu’au 30 juin, date à laquelle nous devrions retrouver une vie normale.



Le couvre-feu est décalé, au lieu de débuter à 21H, celui-ci débute à 23H. Après 23H et jusqu’à 6h du matin, vous devez être muni d’une attestation dérogatoire de déplacement. Sans celle-ci vous risquez la verbalisation à 135 euros.

Téléchargez la nouvelle attestation de déplacement à partir du 9 juin

Le ministère de l’Intérieur a mis en ligne une nouvelle attestation valable de 23H à 6H du matin. Celle-ci est disponible au format papier ou numérique.

Il y a 6 motifs, si vous ne retrouvez pas votre cas parmi eux, vous devez rester chez vous.

Le travail, les raisons de santé, les convocations juridiques, l’assistance à une personne vulnérable, les déplacements vers les gares et aéroports. Enfin, il y a aussi les animaux de compagnie incluant un déplacement dans un rayon de 1km.

Si vous utilisez l’attestation numérique avec QR Code vous devez cliquer sur le bouton bleu en bas pour la mettre à jour. Téléchargez en PDF ou Word et l’imprimer sur papier c’est ici

Téléchargez l’attestation numérique avec QR code cliquez ici