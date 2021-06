Presse numérique – Le kiosque Cafeyn disponible au Canada - IDBOOX

Cafeyn annonce son implantation au Canada. La compagnie française, prend son essor et poursuit ses partenariats avec le pays étrangers.

Après la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas et l’Italie, c’est au Canada que Cafeyn propose des offres de presse numérique.



La société a signé avec l’opérateur TELUS, un fournisseur télécoms de premier plan au Canada.

Les clients du programme TELUS Rewards peuvent échanger leurs points contre un accès au service du kiosque de presse dématérialisé.



Des centaines de publications en anglais et en français, sont accessibles. On y trouve des titres de presse canadiens et aussi des magazines et quotidiens français : Libération, Sciences et Avenir, L’actualité, Les Affaires, Challenges, GQ, Vogue…



“Cafeyn est à la fois une excellente expérience de lecture pour les utilisateurs à la recherche de contenu d’actualité de qualité et une opportunité pour les éditeurs canadiens d’exposer leurs marques à un nouveau public captif sur les plateformes mobiles iOS et Android a déclaré Mélissa Denis, Directrice Générale de Cafeyn Canada.

1,5 million de personnes utilisent cette application dans le monde.