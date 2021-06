Euro 2020 – Comment créer un filtre en réalité augmentée pour soutenir votre équipe - IDBOOX

L’Euro 2020 ou 2021 débute vendredi. Cette compétition a toujours attiré les fans de foot, mais cette année elle prend une dimension plus importante avec les confinements et la réouverture des stades.



Du 11 juin au 12 juillet, les supporters célèbrent leur équipe, leurs joueurs et leur pays en ligne.



Pour l’occasion, Instagram propose un nouveau filtre en réalité augmentée, en partenariat avec Arno Partissimo. Il permet de soutenir leur équipe favorite avant, pendant et après les matchs. Chaque pays aura son propre filtre personnalisable, avec ses couleurs et son drapeau, que les fans pourront partager avec leurs amis.

Filtre Euro 2020 comment ça marche ?

–Cliquez sur le bouton pour créer une Story/Reels en haut de votre écran.

-En bas de l’écran, faites défiler vers la droite jusqu’à trouver la loupe, et cliquez pour “Parcourir les effets”.

-Dans la barre de recherche, écrivez ‘’Football Teams ‘’, et choisissez l’option créée par ‘Arno’

– Ce filtre peut également servir dans une Reels, en cliquant sur l’icône “effet” et en cherchant le filtre de la même manière.

Bon à savoir, sur Facebook, des groupes dédiés ont été créés à l’occasion du championnat de l’UEFA. UEFA ALL NEWS – Champions League EN VIVO – LIVE LIGA CHAMPIONS UEFA 2021