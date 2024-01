Capitale Mondiale du Livre 2024 – Strasbourg s’habille de mots et de pages

Strasbourg dévoile sa programmation pour 2024, ayant obtenu le titre de Capitale Mondiale du Livre par l’UNESCO.

C’est la première fois qu’une ville française obtient ce label. Le thème choisi est : « Lire notre monde ». L’objectif est de rassembler, de se tourner vers l’avenir et de partager les connaissances.

Strasbourg voit les choses en grand !

Le budget de l’événement est de 6,1 millions€, dont 4,1 millions€ pour la programmation et 2 millions€ pour les salaires et la communication.

Cette année, la Capitale Mondiale du Livre UNESCO débutera le mardi 23 avril 2024, journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

La semaine d’inauguration donne le ton des objectifs fixés : Pour célébrer le livre sous toutes ses formes, la ville alsacienne déploie sa programmation autour de 5 chapitres : Le printemps de la Grande Lecture. L’été Lire notre monde. La rentrée littéraire et culturelle. Strasbourg, Capitale de Noël, se livre. Les dernières pages s’écrivent.

5 chapitres pour l’amour du livre

Autour de ces piliers, Strasbourg organise 25 programmes et près de 250 actions et événements. Dans la rue, les bibliothèques, les théâtres, les écoles, les librairies, les restaurants … on parlera et on découvrira des livres, des auteurs. Professionnels du livre et grand public n’auront qu’à choisir parmi une multitude de rendez-vous.

De nombreuses activités seront proposées aux Strasbourgeois et aux touristes.

La création artistique n’est pas oubliée. On pourra par exemple découvrir une collection de marque-pages imaginés par la graphiste Fanette Mellier.

Pour l’occasion, il y aura aussi le lancement de bourses d’aide à la création. Le tramway sera habillé par des artistes. La ville a même commandé un caractère typographique latin inédit. Il pourra être utilisé librement par tous !

Pour en savoir plus sur la programmation de Strasbourg – Capitale Mondiale du Livre, cliquez ici.

