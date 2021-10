Genovefa – La nouvelle bibliothèque numérique en accès libre - IDBOOX

La bibliothèque Sainte-Geneviève lance Genovefa, une bibliothèque numérique patrimoniale en accès libre.

Imprimés, manuscrits, cartes, gravures sont au menu pour les chercheurs et les curieux. Pour le moment cette bibliothèque est en version Béta. Elle dispose de plus de 6500 documents rares et de 4000 imprimés.

En vous rendant sur le portail Genovefa, vous trouverez aussi une bibliothèque d’incunables géolocalisés.

Et jusqu’au 22 décembre, visitez « Savoirs cachés » en virtuel ou en présentiel.

L’exposition vous invite à découvrir une sélection d’une centaine de manuscrits, estampes, livres imprimés et périodiques des collections de la bibliothèque couvrant la période du XVIe au XXe siècle, autour de l’ésotérisme. Pour y accéder Cliquez ici

