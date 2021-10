SanDisk IXpand Wireless Charger Sync Test - Un chargeur sans fil doublé d'un back-up pour smartphone - IDBOOX

L’IXpand Wireless Charger Sync de Sandisk est un accessoire hybride qui recharge et crée un back-up de votre smartphone. Découvrez notre test.



Deux des principales préoccupations des possesseurs de smartphones sont l’autonomie et l’espace de stockage. L’IXpand de SanDisk répond à ces deux besoins. Cet appareil est un chargeur sans fil doublé d’un espace de stockage.

Design – Un galet d’un blanc immaculé

L’IXpand se présente sous la forme d’un galet recouvert de silicone blanc. Il mesure un peu plus de 20 cm de hauteur sur 10 cm de largeur. Il est un peu plus grand qu’un smartphone de 6,7 pouces.

Discret, il se fond dans le décor. Vous pourrez le poser dans un bureau comme dans un salon sans qu’il se remarque. Il doit être relié à une prise pour fonctionner. L’adaptateur secteur est fourni dans la boite.

Ce n’est en revanche pas le cas du câble USB pour relier l’IXpand à un ordinateur. Il faudra que vous dénichiez un câble mini USB classique. Sandisk n’est pas encore passé à l’USB-C.

Compatibilité

L’IXpand est donc un chargeur sans fil et un disque de stockage. En ce qui concerne la recharge sans fil, il est compatible avec la norme Qi. C’est la plus répandue. Il recharge aussi bien les smartphone Android que les iPhone.

Ils doivent être équipés d’au minimum iOS 11 ou Android 5.0. Le chargeur déploie une charge sans fil de 10W.

L’autre particularité du IXpand est de servir de back-up à votre smartphone. L’appareil est disponible en 64, 128 ou 256Go de stockage flash. Compte tenu des écarts de prix, il vaut mieux directement choisir le 256Go qui est à 149,99€.

Pour activer la sauvegarder, il faut télécharger l’application IXpand Charger App. Elle est disponible sur l’App Store et sur Google Play.

Installation

La prise en main est rapide. Pour recharger son smartphone, il suffit de le poser sur le galet avec l’écran vers le haut. Il en est autrement pour la sauvegarde des photos, vidéos et contacts de votre smartphone. Vous devrez obligatoirement installer l’appli dédiée.

L’appli demande l’activation de la géolocalisation, du Bluetooth mais aussi de se connecter au réseau WiFi pour appairer la base avec le smartphone. Ce n’est qu’à ce prix que vous pourrez lancer et gérer vos sauvegardes.

Après l’installation, l’appli vous prodigue ensuite quelques conseils pour que le chargement se déroule dans les meilleures conditions. Il s’agit de précautions de bon sens comme placer le chargeur dans un endroit aéré ou ne pas recharger le smartphone avec une coque trop épaisse. Elle ne doit être inférieure à 3 mm d’épaisseur.

Performances

L’IXpand Wireless Charger Sync délivre une puissance de 10W. Ca n’est pas la plus rapide du moment mais le concept est plutôt d’oublier son smartphone dessus ou de le charger pendant la nuit. Il faut environ 4 heures pour charger un Galaxy Z Fold 3 à 100%. Tout dépend du smartphone et de la configuration de la batterie.

Une LED violette indique que le chargement est en cours. Elle devient blanche pour indiquer qu’il est terminé.

Concernant la sauvegarde, il faut passer par l’application. SanDisk joue la carte de la simplicité. On choisit quel contenu sauvegarder (photo, vidéo ou contacts) et le mode de back-up.

L’application propose une sauvegarde automatique pendant la nuit ou en continue. Le chargeur détecte la présence du smartphone et récupère automatiquement vos données sans action requise de votre part. On peut également effectuer un back-up manuel en cas de besoin.

Inutile de poser le smartphone sur le chargeur. Le back-up s’effectue également lorsqu’il est à proximité. En revanche vous ne pouvez pas charger un autre smartphone pendant une sauvegarde.

Le processus est rapide. Une quinzaine de minutes ont été nécessaires pour transférer 126 photos et vidéos de 27Go. Vous pouvez consulter les photos installées sur l’IXpand depuis l’appli et même directement les supprimer de votre smartphone après les avoir enregistrées.

Si vous partagez le chargeur avec d’autres personnes vous pouvez protéger vos données en créant un compte PrivateAccess depuis l’appli. Elle prend en charge jusqu’à trois utilisateurs.

Ce qu’on en pense

On pourrait lui reprocher sa charge sans fil de seulement 10W et l’absence de port USB-C mais, l’IXpand est un appareil double emploi ingénieux qui devient vite indispensable. On recharge son smartphone sans s’en apercevoir et surtout on a un espace de stockage en local à portée de main très simple d’utilisation.

Il soulage automatiquement les smartphones de l’overdose de photos et de vidéos. Il peut même servir de disque de stockage pour un PC.

Pour vous le procurer cliquez ici