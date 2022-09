Pinocchio de Disney en Live Action – On valide ou pas ?

Nous avons vu le nouveau film Pinocchio de Disney en avant-première. Voici ce qu’on en pense.

Disney a décidé de réalisé une adaptation de Pinocchio en Live Action. C’est-à-dire en prise de vues réelles. Le film n’est pas destiné au cinéma. Il est lancé sur sa plate-forme de streaming à l’occasion du Disney+ Day le 8 septembre.

Pinocchio revisité par Robert Zemeckis

Le long métrage n’a pas été confié à n’importe qui. Robert Zemeckis a pris les commandes de ce navire. Ce n’est jamais facile de faire l’adaptation d’un classique qui a bercé l’enfance de plusieurs générations. L’exercice était d’autant plus difficile que Disney a voulu redonner un coup de jeune au livre de Carlo Collodi.

On aurait pu craindre le pire mais l’opération est réussie. L’histoire est plus dans l’air du temps avec des thèmes qui parleront plus aux enfants d’aujourd’hui comme l’obsession de devenir célèbre. Le mot influenceur est même lâché.

Disney parsème aussi le film de nouveaux personnages, des nouvelles scènes ou encore de nouvelles chansons. L’ensemble s’intègre bien à l’histoire originale. On ne peut nier quelques couacs comme la baleine Monstro qui se transforme en monstre marin, cousin éloigné du Kraken de Pirates des caraïbes ou Pinocchio qui se prend pour Obélix.

Il y a aussi des incohérences. Robert Zemeckis joue à fond la carte de l’Italie mais l’enseigne de l’échoppe de Geppetto est en anglais. Mis à part ces quelques détails, cette version de Pinocchio tient la route.

Pinocchio – Du dessin animé au film Live Action

Visuellement Pinocchio est un vrai régal pour les yeux. C’est du grand spectacle qui aurait mérité un passage sur grand écran. D’ailleurs c’est dans al salle du Grand Rex à Paris que nous avons pu le voir.

Les personnages en image de synthèse sont parfaitement intégrés aux prises de vues réelles. Pinocchio est bien réalisé mais ça n’est pas celui qui nous a fait le plus craqué. Jiminy Cricket ou encore Figaro le petit chat sont à croquer.

Certaines scènes sont également d’anthologie comme celle avec les horloges de Geppetto. Tous les coucous se mettent à sonner et chacun révèle des personnages qui font référence à des films Disney. Les acteurs sont eux aussi excellents. Et on adore Tom Hanks, parfait dans le rôle de Geppetto.

Au final, nous avons passé un très bon moment devant ce Pinocchio revisité. Le passage en Live Action est réussi et les enfants vont adorer cette version contemporaine et dynamique.