Huawei MatePad Paper – Premières impressions vidéo sur la liseuse tablette - IDBOOX

Lors du MWC de Barcelone, Huawei a annoncé le lancement prochain, en Europe, du MatePad Paper, un appareil hybride, à mi-chemin entre la liseuse et la tablette.

Huawei s’engage sur le terrain des liseuses et des bloc-notes à encre électronique.

Nous avons réalisé une rapide prise en main de l’appareil sur le stand Huawei à Barcelone. Loin d’être un test complet on a pu néanmoins se rendre compte assez vite du potentiel du MatePad Paper.

Faisons le tour d’horizon de cet appareil qui ressemble à une liseuse mais qui va beaucoup plus loin. Taillé pour la lecture et le travail, le MatePad Paper ressemble à certains appareils haut de gamme que nous avons testés comme la Bookeen Notéa (voir notre test complet) et la Kobo Elipsa (voir notre test complet). La MatePad Paper leur fait concurrence et pourrait bien redistribuer les cartes de la lecture numérique.

Que peut-on faire avec MatePad Paper ?

La tablette de Huawei a tous les arguments d’une liseuse à encre électronique. La qualité de l’écran est assez bluffant offrant une sensation très proche du papier.



On peut donc lire des ebooks mais aussi télécharger des documents de travail que l’on peut annoter. La MatePad Paper permet aussi de partager sur son smartphone mais aussi sur son PC, les docs de travail. La prise de notes est simplissime grâce au bloc-notes, retranscrire celles-ci en tapuscrit et les exporter s’avère efficace.



MatePad Paper permet aussi d’écouter des livres audio ou de la musique. D’ailleurs l’appareil est équipé de 4 haut-parleurs et d’un enregistreur. On peut aussi le connecter en Bluetooth à des écouteurs sans fil pour mener une conversation ou écouter ses audio books préférés.



L’appareil bénéficie aussi du partage d’écran. On peut par exemple le scinder en deux pour avoir par exemple une page lue d’un côté et des notes de l’autre.

La MatePad Paper peut aussi traduire tous les contenus en plusieurs langues. Cette liseuse grand format détient de multiples pouvoirs qu’il sera intéressant de tester prochainement.

MatePad Paper, une librairie intégrée signée Huawei ?

On ne sait pas encore si Huawei va proposer son propre store embarqué avec ses ebooks et livres audio. Cela semble peu probable car initier des relations avec les éditeurs français, par exemple, n’est pas toujours évident. Le constructeur a tout intérêt à proposer les applis concurrentes afin d’inciter les nouveaux clients à entrer dans son écosystème. Alors, si Huawei ne lance pas un store librairie, comment faire pour lire et écouter des livres ?

Avec AppGallery l’utilisateur peut tout à fait télécharger des apps comme : Aldiko – Rakuten Kobo et bien entendu Kindle. Donc il n’y aurait, à priori aucun frein sur la lecture numérique, ni l’audio lecture.

Le second point concerne HarmonyOS 2 qui n’est pas encore déployé en Europe et notamment en France. Si Huawei lance l’OS en 2022 rien n’empêchera les personnes désirant lire et travailler avec un outil e-ink performant d’intégrer le MatePad Paper dans la flotte des outils loisirs/travail.

Nos premières impressions

MatePad Paper est un beau produit, qui semble performant, et robuste. Il est capable d’offrir tout un écosystème pertinent pour la prise de notes, la lecture, le partage d’informations et bien d’autres choses encore.

La machine dispose d’une bonne ergonomie, intuitive et pratique. La prise de notes est fluide et s’avère très agréable. Le stylet fourni avec la liseuse fournit des sensations proche de l’écriture manuscrite.

Concernant les ebooks, le temps de latence est réduit et la taille de l’écran offre un vrai confort de lecture.

Huawei arrive sur un terrain où on ne l’attendait pas en Europe avec un positionnement prix en ligne avec la concurrence à savoir, environ 400 euros. Le constructeur chinois saura t’il convaincre ?

Caractéristiques techniques