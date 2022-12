Harry Potter – Des jeux gratuits pour Noël et les fêtes

Si vous êtes fans d’Harry Potter et de ses univers découvrez les nouveaux jeux gratuits proposés par Bloomsbury.

Pendant les vacances d’hiver et en attendant noël, restez bien au chaud pour jouer et en apprendre plus sur la saga, les films et les livres Harry Potter.



Ces contenus sont gratuits mais il faut savoir qu’ils sont en anglais. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la langue de Shakespeare faites un clic droit avec la souris et traduisez en français.

Parmi les jeux, l’éditeur vous propose de découvrir la sorcière, le sorcier ou l’alter-ego moldu qui sommeille en vous avec le générateur de noms Harry Potter .



Il y a aussi un jeu sur Poudlard pour tester vos connaissances et défier vos amis. Vous allez également faire une visite virtuelle du Chemin de traverse confortablement assis dans votre canapé.

Enfin, n’oubliez pas de tester le générateur de citations envoûtantes. Pour cela, Sélectionnez simplement une date pour découvrir quelle citation inoubliable tombe ce jour-là. Pour accéder aux jeux en ligne c’est ici

Bonne fin d’année les sorciers et amusez-vous bien !

Découvrez d’autres articles sur Harry Potter Cliquez ici