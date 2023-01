Intelligence artificielle – Discutez avec Shakespeare, Super Mario, ou Jane Austen

Character Ai est un nouvel outil rigolo qui permet à tous de lancer une conversation avec n’importe qui mort ou vivant ou un personnage imaginaire.

Cette appli gratuite (uniquement disponible sur le web pour l’instant) ne vous dévoilera pas la vérité mais a pour objectif de répondre à vos questions les plus folles en fonction du personnage choisi et de faire fonctionner votre imagination.

Bla Bla Bla avec une IA personnalisée

Des centaines ce personnages sont référencés. Vous pouvez discuter avec Einstein, Shakespeare, mais aussi Super Mario, Joe Biden, Elon Musk et même Lucifer !

Pour discuter vous avez 2 possibilités vous enregistrez votre voix en cliquant sur le micro ou vous tapez votre message.



Mais Character Ai ne s’arrête pas là. Vous pouvez aussi créer vos personnages et converser avec eux ou les mettre en « ouvert » pour que d’autres mènent la conversation.



L’outil est gratuit, il suffit de s’inscrire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Cette IA est construite à partir des modèles de langage neuronal. Un superordinateur lit d’énormes quantités de texte et apprend à analyser les mots qui pourraient venir ensuite dans une situation donnée.

