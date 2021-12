IA - Un outil gratuit pour animer les dessins des enfants - IDBOOX

Mark Zuckerberg, a récemment partagé sa vision pour le métavers, et la façon dont l’entreprise va prendre part à la construction de ce futur.

Dans la droite ligne de ces évolutions, les chercheurs de Meta AI ont développé un outil sympa à destination des enfants.

Cet outil a d’ailleurs été relayé par le DG de Meta, fondateur de Facebook, car il colle parfaitement à l’objectif de mettre l’intelligence artificielle au profit de la créativité des plus jeunes.

Ce prototype donne vie aux dessins d’enfants en animant des personnages qui se déplacent. Vous voulez essayer ? Voici la marche à suivre

Comment animer les dessins des enfants ?

-Choisissez un joli dessin de l’enfant (de préférence fait au feutre)

-L’outil est simplissime à utiliser. Rendez vous ici



-Vous intégrez dans l’interface un dessin numérisé de vos enfants en le scannant ou en prenant une photo.

-Assurez-vous que le personnage est dessiné sur une feuille de papier blanc sans lignes.

-Une fois la photo du dessin ajoutée appuyez sur suivant

-Retaillez le dessin tel que le voit l’IA si besoin.

-L’animation est presque prête. Si le résultat ne convient pas une gomme et un stylo virtuel peuvent être utiliser pour modifier le rendu. Validez

-Puis, choisissez votre animation : danse, marche, saut etc. et c’est fini !

Les enfants admirent leur œuvre qui s’anime et vous pouvez même partager cette création sur les réseaux et par email.