Covid-19 - Omicron – Rappel vaccin, comment savoir si vous en avez besoin ? - IDBOOX

Le variant Omicron se répand à une allure fulgurante. Même vaccinés deux doses chacun doit être prudent.

A la veille des fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à aller vous faire vacciner. N’attendez pas pour votre rappel même si vous avez reçu 2 doses. (voir ci-dessous)



Ameli, le site de la sécurité sociale, met à disposition un outil pour savoir exactement à quel moment vous devez effectuer votre rappel vaccinal pour lutter contre la Covid-19 et le nouveau variant Omicron.

Covid-19 – Omicron – A quel moment faire votre rappel ?

Pour une protection maximale, voici quelques consignes de l’appli TousAntiCovid.

Vous avez été vacciné avec un vaccin ARNm ou AstraZeneca ? Dès 5 mois après la dernière dose vaccinale, il faut un rappel.



Si vous avez été vacciné avec Janssen, c’est dès un mois après votre première injection

Vous êtes immunodéprimé ? A partir de 3 mois après la dernière injection, sur avis médical.

Pour accéder à l’outil de la sécurité sociale sur Ameli c’est ici laissez-vous guider l’utilisation de cet outil est simplissime.

Premièrement, saisissez votre date de naissance.

Deuxièmement, mentionnez le vaccin avec lequel vous êtes vacciné et la date de la dernière injection. L’outil vous indique alors, immédiatement, si vous devez faire le rappel.



Et rappelez-vous si vous n’avez pas effectuer votre rappel de vaccination, votre passe sanitaire ne sera plus valide à partir du 15 janvier. Bon courage !