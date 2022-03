J.R.R. Tolkien - Un site internet en accès libre dévoile des contenus inédits - IDBOOX

J.R.R. Tolkien est mondialement connu pour la trilogie du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

The Tolkien Estate vient de dévoiler un nouveau site internet dédié à l’auteur. On apprend à mieux connaitre ses œuvres, on y découvre aussi sa vie personnelle.



Sobrement baptisé Tolkien, le site donne accès à des contenus passionnants. Plusieurs documents, dessins et photographies sont absolument inédits.

En vous rendant sur le portail, découvrez des cartes détaillées, des illustrations créées par Tolkien pour Le Hobbit, Le Seigneur des anneaux et Le Silmarillion. Il y a aussi des dessins qu’il a réalisés pour ses enfants.



J.R.R. Tolkien est aussi présenté dans l’intimité notamment avec des photos de l’homme et de la famille.

Le site est partagé en plusieurs sections : les écrits de l’auteur, sa peinture, son travail universitaire, sa correspondance, sa vie personnelle.

Une dernière partie est consacrée à l’audio avec des lectures faites par Tolkien lui-même (notre partie préférée) et au visuel avec plusieurs vidéos du célébrissime écrivain.



Le seul bémol, le site n’est accessible qu’en anglais. Si vous ne connaissais par la langue de Shakespeare, visitez-le quand même et admirez notamment ses dessins, ses calligraphies et les fameuses cartes ! Pour entrer dans le fabuleux monde de John Ronald Reuel Tolkien c’est ici .

