Les œuvres de Jérôme Bosch, disponibles en ligne - IDBOOX

Jheronimus Bosch ou Jérôme Bosch, est un peintre dont on ne sait pas tout. Pour certains 25 de ses œuvres seraient identifiées. Pour d’autres elles sont au nombre de 45.

Jérôme Bosch, ou Jheronimus Bosch est né vers 1450 à Bois-le-Duc. Il est mort en août 1516. Le peintre néerlandais, est rattaché au mouvement des primitifs flamands.



L’une des œuvres les plus connues de l’artiste est Le Jardin des délices (1494 et 1505). Cette peinture à l’huile sur bois est un très grand triptyque (220 x 386 centimètres). Elle est exposé à Madrid au musée du Prado.

Selon Wikipedia, « le panneau de gauche décrirait l’union conduite par Dieu prenant la forme du Christ d’Adam et Ève, dans le Paradis ; le panneau central représenterait une humanité pécheresse avant le Déluge ; et le panneau de droite offrirait la vision de l’Enfer où les pécheurs subissent les affres de la torture. »

Les oeuvres de Jérôme Bosch accessibles en ligne gratuitement

Le projet Bosch (Bosch Research and Conservation Project) a débuté en 2010. L’objectif était de numériser l’intégralité du travail de Bosch en rassemblant 45 peintures et dessins de l’artiste.

La tâche n’était pas simple. En effet, les toiles sont “réparties sur 2 continents, 10 pays, 18 villes et 20 collections.”



Aujourd’hui vous pouvez admirer les œuvres de Jheronimus Bosch ou Jérôme Bosch, en ligne et en haute définition. Découvrez les moindres détails de ces peintures étonnantes et empreintes de mystères. Pour explorer Cliquez ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique dédiée ici