Japon – Des cartes postales anciennes à télécharger gratuitement

Si vous aimez la culture japonaise découvrez des cartes postales anciennes à télécharger gratuitement.

« Entre 1900 et 1940, le Japon s’est transformé en une société internationale, industrielle et urbaine », écrit Anne Nishimura Morse, conservatrice du Museum of Fine Arts Boston. “Les cartes postales sont à la fois une nouvelle forme d’expression visuelle et un important moyen de publicité. Elles révèlent beaucoup sur l’évolution spectaculaire des valeurs de la société japonaise à l’époque.”



Cartes de nouvel an, promotion de la guerre, us et coutumes ou encore publicités, sport, sites touristiques…celles-ci sont variées et offrent une compréhension passionnante de la société.

Au début du XXe siècle, ce nouveau médium, la carte postale, remplace même les estampes si prisées par les japonais. Des millions de cartes ont été imprimées pour répondre aux envies de la population friandes de ces images portant fièrement l’identité du pays.



Aujourd’hui, vous avez la possibilité de les voir en ligne et de les télécharger, c’est un magnifique florilège pour qui aime le Japon et son histoire. Pour voyager dans le Japon du début du 20e siècle en images Cliquez ici

