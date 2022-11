Kindle 2022 la nouvelle liseuse d’Amazon en vidéo

Amazon propose une nouvelle liseuse d’entrée de gamme. Kindle 2022 est un lecteur de livres numériques remis au gout du jour avec des changements notables surtout sous le capot.



Découvrez notre vidéo du Kindle 2022 avant notre test complet. Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo ou ci-dessous

Quoi de neuf pour Kindle 2022 ?

La liseuse de livres numériques dispose d’un écran de 6 pouces. Elle est plus légère que le modèle précédent, 158 grammes vs 174 grammes.

75% des plastiques utilisés pour la conception de cet appareil sont recyclés.

Kindle dispose de plus de stockage à 16 GO afin de pouvoir augmenter de façon importante le nombre d’ebooks dans la bibliothèque.



L’appareil est entièrement tactile il est équipé d’un port USB-C. Le Kindle 11e génération dispose d’un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent.

Kindle 2022 avec publicité est à 99.99 euros cliquez ici, celui sans pub est quant à lui à 109.99€ cliquez ici.