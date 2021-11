Joséphine Baker – Les archives numériques à découvrir en ligne

Le 30 novembre 2021 Joséphine Baker entre au Panthéon. Danseuse de revue, chanteuse de jazz, actrice, résistante et militante anti-raciste, découvrez quelques archives sur Joséphine Baker.

Joséphine Baker est une artiste inclassable, elle a su conquérir le cœur des Français, son entrée au Panthéon est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir cette femme illustre aux multiples facettes.

Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF a réuni plusieurs documents sur Joséphine Baker (1906-1975).



Vous y trouverez par exemple, une affiche signée Chassaing et des articles de presse des années 1930, mais aussi un enregistrement sonore de « Paris mes amours » et un texte de Joséphine Baker saluant le Tour de France. Plusieurs portraits sont à retrouver dans les Sélections consacrées aux artistes de la scène. Pour y accéder c’est ici

Découvrez aussi le livre Joséphine Baker de Catel et Bocquet Cliquez ici