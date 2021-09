Journées Européennes du Patrimoine 2021 – La carte interactive des 23126 évènements - IDBOOX

Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu dans toute la France les 18 et 19 septembre 2021.

Pour cette 38ème édition, les lieux de culture ont fait fort ! 23126 évènements se tiennent sur le territoire.

Une carte interactive pour faire vos choix

Faites vos choix dans cette profusion de découvertes, le ministère de la Culture a mis en ligne une carte interactive.

Celle-ci vous permet de choisir les évènements proches de chez vous. Vous filtrez en fonction de vos envies : manifestations numériques, ateliers, patrimoine pour tous, etc.

Pour accéder à la carte c’est ici

Sélection de quelques évènements pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021

Daniel Buren pavoise à l’Elysée avec une installation « bleu, blanc rouge ».



A la Fondation Seydoux-Pathé (Paris) visitez le bâtiment de Renzo Piano, découvrez la Tour Eiffel comme jamais et assistez à des ciné-concerts Cliquez ici pour en savoir plus.



A Angers, fêtez les 150 ans du Grand théâtre, découvrez le patrimoine ferroviaire et assistez à l’exposition hommage au grand illustrateur de livres, Jean-Adrien Mercier.



Lourdes, vous propose de fêter le centenaire du Musée Pyrénéen, ou de faire une promenade musicale au Château-Fort…



Au musée de la Gendarmerie de Melun, ne manquez pas la nouvelle exposition théâtralisée « Chérie, j’ai rétréci les véhicules de la Gendarmerie ».



Le 18 septembre, le Centre National du Livre Paris vous invite pour le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust. Découvrez le travail du designer Anthony Guerrée Les assises du temps perdu. Il fait dialoguer patrimoine et création contemporaine, littérature et design.

A la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, découvrez le spectaculaire carton (3 x 7.5m) de la tapisserie extraite du film d’animation “Le Voyage de Chihiro“, exposé pour la première fois au public.